Lady Diana e il drammatico Natale a Sandringham: cosa successe prima dell’addio a Carlo Qual è stato il momento in cui Lady Diana si è resa davvero conto di doversi allontanare da Carlo e dai Royals? Nel 1991 durante il Natale a Sandringham. Il suo ex bodyguard è tornato a ricordare quel periodo drammatico, rivelando una serie di dettagli inediti.

Lady Diana è rimasta nel cuore di tutti e, nonostante siano passati più di 20 anni da quando ha perso tragicamente la vita a Parigi, ancora oggi si continua a parlare di lei. Complice il successo della serie The Crown e il lancio del film Spencer, sono ancora moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni dettaglio che la riguarda. Nelle ultime ore a ricordarla è stato il suo ex bodyguard, che non ha esitato a raccontare tutta la verità su quel Natale "da incubo" che ha cambiato per sempre il suo rapporto col marito Carlo e con tutta la Royal Family.

Il racconto del bodyguard di Lady D.

Si chiama Ken Wharfe ed è l'ex guardia del corpo di lady Diana che, in occasione dell'uscita di Spencer (il film dedicato alla principessa che arriverà in Italia il 20 gennaio 2022), ha voluto rivelare alcune indiscrezioni che nessuno conosce su di lei. Ha lavorato a stretto contatto con Lady D. e con i suoi figli per 7 anni ed è per questo che non ha esitato a raccontare tutto ciò che è accaduto durante il tanto discusso Natale a Sandringham del 1991 (quello a cui si fa riferimento nel film Spencer). Le sue parole sono state: "Quel Natale Diana si limitò a trascorrere il tempo in cucina con lo chef o con persone come me, nella speranza che il tempo passasse in fretta e potesse tornare a Londra".

Carlo e Diana, un matrimonio "falso doloroso"

Per la principessa quel periodo di festività fu un vero e proprio purgatorio: oltre al fatto che odiava Sandringham, fu proprio in quel momento che capì di essere sola e di dover lasciare Carlo in modo definitivo. All'epoca aveva già avuto diversi amanti, lei e il marito dormivano in stanze separate, litigavano di continuo e, complice il "fantasma" di Camilla, era chiaro che non avessero più futuro fianco a fianco. I tabloid si erano accorti di questa distanza e definivano quel matrimonio un "falso doloroso". Insomma, a quanto pare il film Spencer darà voce al momento peggiore della vita della principessa e di certo la drammaticità di Kristen Stewart riuscirà a rappresentarlo in modo impeccabile.