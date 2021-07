La versione reale de Il Diavolo veste Prada: l’ex assistente rivela com’è lavorare con Anna Wintour Si chiama Lily Stav Gildor, ha 29 anni e da gennaio 2014 a maggio 2015 ha lavorato come assistente di Anna Wintour a Vogue Usa. In un video su TikTok ha raccontato tutto ciò che accadeva negli uffici della rivista, rivelando tutto ciò che succede nella versione reale de Il Diavolo veste Prada.

A cura di Valeria Paglionico

Il Diavolo veste Prada è uno dei film più leggendari di tutti i tempi, tanto che ancora oggi incanta gli appassionati di moda che sognano di ritrovarsi almeno per un giorno nella "nuova vita glamour" di Andrea (alias Anne Hathaway). Si dice che il personaggio interpretato da Meryl Streep, ovvero Miranda Priestly, l'influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway, sia ispirato ad Anna Wintour, ma in quanti sanno cosa significa realmente lavorare per la direttrice di Vogue America? A rivelarlo è stata una sua ex assistente, che con un video in cui racconta tutto quello che succede nel backstage della nota rivista è diventata virale su TikTok.

Il video diventato virale sui social

Si chiama Lily Stav Gildor, ha 29 anni e da gennaio 2014 a maggio 2015 ha avuto il lavoro che in molti sognano: è stata una delle 3 assistenti di Anna Wintour a Vogue Usa. In un video su TikTok ha raccontato tutto ciò che accadeva negli uffici della rivista, non tralasciando alcun dettaglio, da quello che ha imparato alle foto nel backstage degli eventi glamour vestita di tutto punto ma alle presecon telefonate di lavoro. Nonostante sia stata un'esperienza travolgente, totalizzante e faticosa, ha avuto i suoi lati positivi. Facendo riferimento alla dispotica direttrice, la ragazza ha infatti dichiarato: "Ho imparato così tanto da lei. Ho imparato a conoscere il business. Ho imparato a conoscere la moda. Ho imparato a conoscere i media. Nell'ultimo anno ho iniziato a lavorare come designer tessile e mi servo di tutti i consigli che mi ha dato lei".

Il segreto per essere chic sul lavoro

Qual è la cosa che fa davvero la differenza quando si lavora nella moda? Lily ha spiegato che mantenere e incoraggiare i rapporti è fondamentale. "Non sto parlando di nepotismo ma manca un biglietto di ringraziamento scatto a mano, alla gente piace", ha dichiarato la 29enne. Il segreto per essere davvero eleganti sul lavoro? Selezionare un numero limitato di abiti e completi e alternarli fino alla fine della stagione: sebbene all'apparenza possa sembrare tutt'altro che ricercato, in verità è la scelta ideale per risultare chic. Il motivo è molto semplice: non solo si limitano gli sprechi ma non si perde neppure tempo stressandosi alla ricerca del completo perfetto.