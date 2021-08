La t-shirt preferita di Damiano dei Maneskin nasconde un segreto: la storia dietro alla “Capricciosa” Il cantante dei Maneskin Damiano David ha pubblicato sui social la foto di una semplice maglietta rossa che ha riscosso un enorme successo. Niente a che vedere con gli outfit in stile punk o bondage a cui siamo abituati, eppure i fan hanno colto “il messaggio in codice” nella scritta “Capricciosa”: un aneddoto che risale addirittura ai tempi di X Factor…

A cura di Beatrice Manca

I Måneskin sono la band del momento: partiti dalle strade di Roma hanno conquistato le classifiche mondiali, vincendo prima Sanremo e poi l'Eurovision Song Contest. Ora sono tra gli artisti più ascoltati nel mondo, ma i fan italiani ricordano benissimo il loro esordio a X Factor. Sarà per questo che i social sono andati in visibilio per una serie di foto pubblicate dal frontman Damiano David su Instagram: negli scatti il cantante indossa quella che all'apparenza è una semplice maglietta rossa aderente, abbinata a un paio di pantaloni neri. Ma la t-shirt ha una scritta particolare: "Capricciosa". Il gusto di pizza preferito? Un modo di definire un carattere non proprio docile? Niente di tutto ciò: secondo i fan la maglietta allude a un aneddoto particolare, avvenuto molti anni fa ai tempi di X Factor.

Damiano con la t–shirt "Capricciosa"

La t-shirt rossa di Damiano

Damiano ha pubblicato su Instagram molte foto della maglietta rossa con la scritta "Capricciosa", incluso uno zoom sulla scritta a caratteri neri, definendola "la mia maglietta preferita". La t-shirt è molto spiritosa, ma ben più semplice degli outfit sensuali e punk con cui siamo abituati a vedere il cantante dei Måneskin, inclusa la lingerie in stile bondage. Eppure questa semplice t-shirt ha riscosso un enorme. Merito dei fan della prima ora, che seguono la band da moltissimi anni: tra i commenti di Instagram e su Twitter moltissimi dimostrano di aver "colto il messaggio" e spiegano che dietro a questa maglietta si nasconde una storia.

La storia dietro alla maglietta "Capricciosa"

Secondo quando riportano i fan nei commenti, la parola "Capricciosa" allude a un episodio avvenuto molti anni fa, durante una registrazione del talent X Factor, che per primo li ha fatti scoprire al grande pubblico. Durante un Daily del programma, il gruppo prendeva bonariamente in giro un altro concorrente, Samuel Storm. Imitando la sua voce Damiano aveva detto: "Capricciosa doppio prosciutto senza carciofi" e da allora questa frase è un vero e proprio motto, molto popolare all'interno del fandom dei Måneskin. Scorrendo i commenti infatti in moltissimi citano questa frase nei commenti: che Damiano si sia divertito a giocare con i suoi fan più affezionati?