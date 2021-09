La svolta di stile di Alessandro Borghi a Venezia: sul red carpet senza cravatta e con la barba folta Sul red carpet della seconda serata della Mostra del cinema di Venezia Alessandro Borghi stupisce tutti con un radicale cambio di look: barba folta e capelli lunghi. Ha percorso il tappeto rosso insieme alla fidanzata Irene Forti: lei in un abito nero lungo, lui più “dandy” con la giacca doppiopetto bordeaux.

Prosegue la Mostra del Cinema di Venezia e continuano i red carpet. Tra i protagonisti della seconda serata c'è stato sicuramente Alessandro Borghi: l'attore romano, 34 anni, è apparso irriconoscibile con una folta barba che gli incornicia il viso e una chioma folta. L'attore è un grande trasformista: per esigenze di copione lo abbiamo visto cambiare completamente aspetto più e più volte. Per il red carpet del film di Sorrentino È stata la mano di Dio ha sfilato insieme alla fidanzata Irene Forti con un completo da dandy contemporaneo nero e rosso vinaccia. Un tappeto rosso quasi hipster: niente cravatta né papillon, camicia sbottonata e barba folta.

Alessandro Borghi con la barba folta

L’attore romano è sbarcato a Venezia per presentare il film Mondocane: al suo arrivo in Darsena ha stupito tutti sfoggiando una folta chioma leonina e una fitta barba lunga, che ha tenuto anche sul red carpet. Una versione inedita: negli anni ha cambiato spesso stile, ma siamo abituati a vederlo con i capelli corti. Il primo look rifletteva questo nuovo stile rilassato: occhiali tondi con lenti fumé, gilet color cammello, t-shirt bianca e mocassini. L'intero look era firmato Gucci.

Alessandro Borghi in Gucci

Alessandro Borghi sul red carpet con la fidanzata Irene

Per il red carpet del film di Paolo Sorrentino Alessandro Borghi ha scelto un completo molto particolare firmato Gucci: al posto del classico nero ha sfoggiato una giacca doppiopetto rosso vinaccia con profili neri come il pantalone. La camicia bianca era tenuta aperta fino al terzo bottone, senza papillon né cravatta. Un look un po' hipster e un po' dandy, che riflette la sua attitudine rilassata (anche nell'hair look). Accanto a lui c'era la fidanzata Irene Forti, con un abito nero lungo fino ai piedi con profonda scollatura a V e un decoro di bottoni che si abbinava idealmente al doppiopetto di lui. Una coppia sulla stessa lunghezza d'onda anche nello stile!

