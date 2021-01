Niente Instagram, Facebook o Twitter: il marchio Bottega Veneta è sparito da tutti i social. Una vera rivoluzione in un settore sempre più dipendente dalle piattaforme digitali: tra influencer, sfilate in streaming e dirette su Twitch, la moda insegue un pubblico sempre più vasto (e sempre più giovane) sfruttando al massimo i social. Quella di Bottega Veneta è un modo per distinguersi in un mercato affollato? O è una strategia di comunicazione ben mirata, con lo scopo di fare tabula rasa e ripartire da zero? Per ora il marchio del gruppo Kering non ha offerto spiegazioni. Ma lo stilista Daniel Lee, direttore creativo del brand dal 2018, non ha mai fatto mistero del suo rapporto complicato con i social network: lui stesso non ha mai avuto un account Instagram e ha detto di amare molto la riservatezza.

"Bottega Veneta è un brand misterioso"

Il designer Daniel Lee ha sempre custodito gelosamente la sua privacy: nelle interviste ha rivelato molto poco della sua vita privata e non ha mai avuto account sui social. Nel 2019 aveva fatto delle dichiarazioni a Vogue Uk che sembravano anticipare l'ultima mossa del brand: "È stato bello crescere nell’era pre-Instagram: ci divertivamo molto. Sarà interessante vedere cosa accadrà in futuro. Io credo che ci sarà un ritorno alla privacy. Lo spero davvero". Una linea "low profile" che nella sua visione rispecchiava profondamente l'anima del brand: "Nessuno sapeva chi fossi prima di questo lavoro, il che è molto bello. Bottega Veneta è un brand discreto e sofisticato. È un po' esclusivo, misterioso, ha un suo codice segreto. Tutte cose che io amo molto".

Da Burberry a Prada, i brand sempre più social

La decisione di Bottega Veneta appare ancora più sorprendente considerando che molti altre aziende di moda stanno andando nella direzione opposta: oltre a Instagram, il social delle foto per eccellenza, i brand ora cercano di coinvolgere i ragazzi della generazione Z anche su TikTok e Twich, la piattaforma di gaming online. Burberry per esempio è stato il primo marchio a trasmettere via Twitch la sfilata di presentazione della collezione Primavera/Estate 2021. Anche Prada ha intensificato il suo rapporto con il pubblico tramite social: per presentare la nuova era di co-direzione creativa, i designer Miuccia Prada e Raf Simons hanno rilasciato un'intervista video trasmessa via Instagram tv dove a fare le domande non erano i giornalisti, ma i follower. È presto per dire se l'azzardo di Bottega Veneta sia una scelta vincente o no: sicuramente questa decisione ha contribuito ad aumentare l'attenzione su uno dei brand più innovativi e desiderati degli ultimi anni.