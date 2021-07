La rivincita di Wally Funk: a 82 anni ha coronato il suo sogno di andare nello spazio Quella di Wally Funk è una storia di tenacia, pazienza e incrollabile fiducia: pioniera dell’aviazione, si allenava per diventare astronauta con risultati migliori degli uomini. Ma a differenza dei colleghi, lei non è mai riuscita ad andare in orbita. Oggi ha finalmente coronato il suo sogno: “Niente è mai riuscito a ostacolarmi, mi piace fare ciò che non è mai stato fatto prima”

Ha dovuto aspettare oltre 60 anni. Ha sopportato i rifiuti, le porte in faccia, i pregiudizi. Ha visto sfumare l'occasione della vita per più e più volte. Ma non si è mai arresa. La sua tenacia l'ha premiata: a 82 anni Wally Funk è la persona più anziana a essere mai andata nello spazio. La sua è una storia da film: negli anni Sessanta era stata selezionata per essere una delle prime donne astronaute, ma il programma fu chiuso e lei dovette aspettare. I mesi sono diventati anni. Sessanta, per la precisione: ma ora finalmente c'è riuscita: era l'unica donna tra i quattro turisti spaziali a bordo della navicella del gruppo Blue Origin di Jeff Bezos.

La perseveranza di Wally Funk

Quella di Wally Funk è una storia di tenacia, pazienza e incrollabile fiducia: tre qualità che le donne conoscono molto bene. Ma Wally Funk non era una donna come le altre: ha preso la sua prima licenza di volo a 17 anni e si è allenata per diventare un'astronauta. Erano gli anni Sessanta, un'epoca in cui le donne venivano incoraggiate a trovare un buon partito, più che a seguire i propri sogni. A Wally non è mai importato: era la più giovane tra le 13 ragazze che hanno passato la dura selezione per entrare in un programma di addestramento per futuri astronauti. Ma quando il programma Mercury 13 è stato chiuso, il suo sogno sembrava destinato a finire lì. Più volte ha provato a entrare nei programmi di addestramento della Nasa, ma nonostante i risultati eccellenti dimostrati, le sue domande sono sempre stare rifiutate.

"Niente è mai riuscito a ostacolarmi"

Mentre la Russia mandava la sua prima astronauta donna in orbita, le donne selezionate e addestrate dalla Nasa se ne tornavano a casa, alle loro vite. Wally Funk ha continuato a volare, per tutta la vita, ma mai nello spazio. Jeff Bezos ha condiviso un video sul suo profilo in cui lei stessa racconta la sua storia: "Niente è mai riuscito a ostacolarmi. Quando mi dicevano: ‘Sei una donna, non puoi farlo' io rispondevo: indovina un po'? Non importa chi sei, puoi farlo se vuoi. A me piace fare cose che nessuno ha mai fatto prima". Ma alla fine, la sua perseveranza è stata premiata.

Astronauta a 82 anni: l'età è solo un numero

La sua seconda occasione tra le stelle è arrivata sessant'anni dopo, nel 2021: il fondatore di Amazon l'ha scelta come "ospite d'onore" a bordo della New Sheperd rocket, la navicella per turismo spaziale partita dal Texas il 20 luglio, nel 52esimo anniversario del primo uomo sulla Luna. L'età non ha spento l'entusiasmo di Wally: i capelli sono ormai bianchi, ma gli occhi le brillano come da ragazza. In diverse interviste ha raccontato la sua gioia e il suo amore per lo spazio: "Sono andata in Russia e mi sono allenata con i loro astronauti – ha detto in un'intervista alla Abc – mi hanno detto che i miei risultati erano migliori di quelli degli uomini". "E lo sono ancora!- le fa eco Bezos – A 82 anni ci ha superati tutti". Agile, scattante, piena di energia: Wally è la dimostrazione che l'età è davvero solo un numero e che sono i sogni a farci rimanere giovani, non la chirurgia.