La regina Elisabetta II ha compiuto 94 anni lo scorso aprile ma, nonostante l'avanzare inesorabile del tempo, continua a essere in splendida forma, tanto da non aver alcuna intenzione di lasciare il suo posto agli eredi. Fin dai primi anni sul trono ha sempre vantato non solo uno stile glamour e colorato ma anche una silhouette snella. Non è mai stata troppo magra o in sovrappeso, neppure dopo le gravidanze, e ad oggi non può che essere considerata un esempio di longevità. Il suo segreto di "eterna giovinezza"? Non solo si serve di una crema viso naturale al 100%, segue anche una dieta ben precisa che prevede l'eliminazione di alimenti come pasta, riso e patate. In quanto riuscirebbero a essere tanto rigorosi a tavola anche dopo i 90 anni?

Decide il menù settimanale in anticipo

Volete sapere come fa la regina Elisabetta II a tenere sotto controllo il suo peso? Segue una dieta rigorosa e non fa eccezioni neppure in periodi di forte stress come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. A rivelare il regime alimentare della sovrana è stato il suo ex chef privato Darren McGrady, secondo il quale la monarca non sarebbe la classica buona forchetta, semplicemente mangerebbe "per vivere" e non viceversa. Punta su delle porzioni piccole ma si concede più pasti nel corso della giornata, a cena preferisce la selvaggina e decide il menù giornaliero con almeno una settimana di anticipo, comunicando tutto nei minimi dettagli al suo staff reale. Insomma, nessun eccesso o colpo di testa, Elisabetta II è metodica e rigorosa anche quando si parla di cibo.

La regina ama il cioccolato fondente

Cosa comprende la dieta della sovrana inglese? Mangia prevalentemente cibi a base di proteine, il suo preferito è il pesce alla griglia, e accompagna tutto con verdure di ogni tipo, dagli spinaci alle zucchine. Dal regime alimentare "Royal" sono esclusi, invece, patate, riso, pasta e tutti ciò che contiene amidi. Gli unici strappi alla regola se li concede quando mangia in compagnia, in quel caso non si impone restrizioni, anche se preferisce non esagerare. Qual è l'alimento a cui non riesce proprio a resistere? Il cioccolato, a patto che sia extra fondente: lo mangia spesso come forma di gratificazione, è proprio questo il segreto per sopportare un regime dietetico tanto rigoroso.