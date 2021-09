La “nuova” monarchia di William e Kate: perché sono una coppia perfetta per il trono Il principe William e Kate Middleton si sono dimostrati sposi affiatati e genitori amorevoli, ma saranno anche due ottimi sovrani. Almeno così sostiene People, che alla coppia reale dedica uno speciale numero della rivista in uscita il 10 settembre. Il segreto del loro successo a corte? Avere due background molto diversi.

A cura di Beatrice Manca

Il principe William e Kate Middleton hanno festeggiato da poco dieci anni di matrimonio. Per i biografi e i corrispondenti reali è il momento di tracciare un bilancio e di iniziare a guardare al futuro: i due si sono dimostrati sposi affiatati e genitori amorevoli, ma saranno anche due ottimi sovrani. Almeno così sostiene People, che alla coppia reale dedica uno speciale numero della rivista People Royals in uscita il 10 settembre. Attraverso le testimonianze di persone vicino alla coppia, la rivista analizza il successo dei duchi di Cambridge, che non hanno mai ceduto alle pressioni della vita sotto i riflettori e che anzi hanno saputo rimodernare la monarchia, e prepararla alle sfide del futuro. Il segreto del loro successo a corte? Avere due background molto diversi.

I Cambridge sono pronti per il trono

Secondo i royal correspondent di People, la coppia è riuscita a trovare un equilibrio che ha permesso loro di navigare con successo per oltre un decennio nella vita a corte. Ma soprattutto, sottolineano gli esperti, sono più che pronti per guidare questa antica istituzione nel futuro, rendendo la monarchia più aperta, moderna e dinamica. Anche se William è secondo in linea di successione è già pronto per diventare re, con Kate come consigliera al suo fianco. Lo conferma l'ex segretario privato dei Cambridge, Jamie Lowther-Pinkerton, che in un'intervista a People rivela la chiave del loro successo: "Contribuiscono all'obiettivo portando esperienze diverse: lui conosce perfettamente la monarchia e la sua evoluzione, mentre la Duchessa porta uno spirito pragmatico e viene da famiglia calata nella realtà del Paese". Insomma: la diversità di esperienze è il loro vero punto di forza, perché li arricchisce e dà una prospettiva più completa.

William e Kate sono il volto nuovo della monarchia

L'analisi di People sottolinea i molti segnali di cambiamento: la coppia in questi anni si è occupata di iniziative a sostegno dei genitori, della salute mentale e sul cambiamento climatico, tutti temi molto trasversali e molto attuali, ma generalmente trascurati dall'agenda della famiglia reale. Inoltre entrambi hanno mostrato di rispettare la tradizione, ma al tempo stesso di essere genitori moderni: Kate per esempio ama passare molto tempo in cucina con i figli, è attenta alla moda sostenibile e veste anche i suoi bambini con capi low cost, lasciandoli liberi di giocare spensierati prima che i doveri reali prendano il sopravvento. "Cercando in tutto il regno non avreste potuto trovare una coppia migliore", conclude Jamie Lowther-Pinkerton.