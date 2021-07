in foto: da sinistra Jennifer Lawrence alla sfilata Dior, Katy Perry per Louis Vuitton, Monica Bellucci per Dior

Il mondo della moda è stato tra i più colpiti dagli effetti della pandemia: niente sfilate né grandi eventi. Da qualche mese ormai si comincia a tornare alla normalità, con i primi tentativi di show in presenza anche a Milano. La settimana dell'Alta Moda a Parigi potrebbe segnare il giro di boa, il punto di ripartenza del settore. Le sfilate sono partite il 5 luglio 2021 e termineranno l’8 luglio 2021: la maggior parte degli show si svolge dal vivo, e tornano anche i red carpet e le celebrità sedute in prima fila. Alle sfilate del primo giorno infatti abbiamo visto una parata di stelle: Monica Bellucci e Cara Delavigne alla sfilata di Dior, Katy Perry da Louis Vuitton.

Le sfilate tornano a riempirsi di star

In questi mesi i designer hanno presentato le collezioni attraverso show digitali, fashion movies o sfilate dal vivo con pochissimo pubblico. Le immagini che arrivano dalle sfilate parigine di Haute Couture invece ci parlano di una situazione completamente diversa: se non fosse per le mascherine che spuntano tra la folla, potrebbero essere scattate prima della pandemia. Alla sfilata di Louis Vuitton, ad esempio, abbiamo visto Diane Kruger e Katy Perry posare per i fotografi, insieme alla super modella Amber Valletta, Joan Smalls e Bella Hadid. Alla sfilata di Dior invece, seduta tra il pubblico c'erano Monica Bellucci e l'attrice Jennifer Lawrence, che ha sfoggiato una chioma bionda lunghissima con morbide onde e un abito a pois. Sul red carpet c'erano anche le attrici Jessica Chastain e Florence Pugh e la modella Cara Delavigne, in un tailleur blu.

in foto: Cara Delavigne alla sfilata di Dior

Dior, la sfilata Haute Couture F/W

Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ha presentato il 5 luglio la sua collezione di Haute Couture ispirata all'antica arte del ricamo. Una sfilata molto ricca: 75 uscite in cui si sono alternati cappotti lunghi fino ai piedi, giacche in tweed e mantelle accanto a abiti leggeri e svolazzanti in tonalità come l'azzurro carta da zucchero, il verde petrolio e il glicine. La magia del ricamo fa il resto, facendo comparire sui veli un intreccio di foglie o di piume. Accanto a questi abiti eterei e sognanti c'è la praticità di cappotti con la cintura e giacche con il cappuccio, armature eleganti per affrontare il mondo. Torna la giacca T-Bar, inventata da monsieur Christian Dior, insieme a gonne a ruota in lana, berretti alla Sherlock Holmes e giacche cammello strette da cinture in vita. Alla sfilate erano presenti anche Monica Bellucci, Cara Delavigne e Suki Waterhouse.