La madre di Bella Thorne si è sposata: Tamara Gould all’altare con velo di pizzo e maxi perle Tamara Thorne Gould, 51 anni, ha gli stessi occhi profondi di Bella: si è sposata sulla spiaggia con le figlie come damigelle, tutte e tre vestite di nero.

L'attrice Bella Thorne presto sposerà Benji Mascolo: i due si sono fidanzati ufficialmente a marzo 2021, mentre erano insieme sul set, e si scambieranno le fedi nell'estate del 2022. Nel frattempo l'ex stellina Disney Channel ha "fatto le prove" partecipando a un matrimonio molto speciale: quello della madre Tamara Thorne Gould. L'attrice ha pubblicato su Instagram le foto delle nozze, celebrate sulla spiaggia di un resort in Messico, dove ha partecipato con le sorelle Daniella e Kaili, tutte e tre con identici abiti neri, un colore insolito per un matrimonio.

La bellezza in casa Thorne è una questione di famiglia: la madre Tamara, 51 anni, ha gli stessi occhi profondi e i lineamenti scolpiti della figlia Bella. La signora Tamara è rimasta vedova nel 2007 e ora ha trovato la felicità con un nuovo compagno, che le figlie hanno accolto in famiglia. I due si sono sposati il giorno del Ringraziamento in un resort in Messico, a Punta Mita, e per l'occasione Tamara Thorne Gould ha scelto un abito bianco con bustier e scollatura profonda, allacciato dai bottoni sul retro. L'abito era completato da un velo ricamato in pizzo, da scarpe Manolo Blahnik e da una collana di perle di notevoli dimensioni.

Accanto alla sposa c'erano le figlie: Bella, Daniella e Kaili. Gli abiti da damigella avevano un colore insolito, il nero, generalmente vietato ai matrimoni. Bella Thorne indossava un abito a sirena – identico a quello delle sorelle, con scollatura profonda e un intreccio sulla schiena.

Il colore dell'abito faceva risaltare ancor di più, per contrasto, il rosso acceso dei suoi capelli. Adesso tutti aspettano di vedere l'attrice vestita di bianco per le nozze con Benji: per il suo matrimonio sceglierà un abito classico come quello della madre o ci stupirà in corto?