La french manicure dell’inverno è glitter come quella di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha lanciato il nuovo trend per la nail art dell’inverno: si tratta di una french manicure dall’effetto glitter, semplice da realizzare ma originale e brillante. Scopri come copiare il nuovo trend per le tue unghie e come realizzarlo a casa tua!

A cura di Federica Ambrogio

L'ultima tendenza unghie per l'autunno inverno 2021 l'ha lanciata ancora una volta Chiara Ferragni. Una manicure semplice ma d'effetto, adatta ad ogni occasione, facile da realizzare e totalmente personalizzabile. L'influencer ha reso protagonista una french manicure nella versione glitter, con la lunetta sulla punta colorata e brillante. La Ferragni ha scelto una sfumatura di viola luminoso, ma la french manicure può essere realizzata con qualsiasi nuance.

La french manicure glitter per l'inverno

Chiara Ferragni ha lanciato la nail art più trendy del momento: una french manicure glitter. Dopo la french manicure colorata è arrivato il momento di provare la nuovissima versione glitter, perfetta anche in vista delle prossime feste natalizie. Una manicure semplicissima ma originale che darà un tocco di colore e brillantezza sulle unghie: la Ferragni ha scelto di abbinare a uno smalto rosa naturale applicato sulla superficie dell'unghia uno smalto viola luminoso con dei glitter arcobaleno per definire la lunetta della sua manicure, dalla forma leggermente arrotondata.

Come realizzare la french manicure glitter

Realizzare la versione glitter della french manicure sarà semplicissimo: tutto ciò di cui avrai bisogno sarà uno smalto neutro per la base dell'unghia, uno glitter per la lunetta e un pennellino dalla punta sottile per applicare lo smalto glitter. Per prima cosa stendi lo smalto di base su tutte le unghie, e attendi che sia perfettamente asciutto prima di procedere con il passaggio successivo. Una volta terminata l'asciugatura potrai realizzare la tua lunetta colorata seguendo la forma della tua unghia: la forma ideale per valorizzare questo tipo di manicure è quella arrotondata o a mandorla. Una volta asciugato lo smalto glitter potrai terminare la tua manicure con un top coat lucido per rendere la tua manicure ancora più brillante. Scopri nella gallery tutti i prodotti da utilizzare per copiare la manicure di Chiara Ferragni.