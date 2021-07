La figlia di Kylie Jenner potrebbe diventare imprenditrice già a 3 anni: ma perché dovrebbe? In un video sulla sua linea cosmetica, Kylie Jenner rivela che la figlia Stormi, 3 anni, sta lavorando a un “piccolo brand segreto”. Solo una battuta o l’indizio di una collaborazione tra mamma e figlia? Stormi ha già diverse linee di prodotti che portano il suo nome: speriamo le rimanga almeno il tempo di giocare.

A cura di Beatrice Manca

A soli tre anni la figlia di Kylie Jenner potrebbe lanciare la sua prima linea commerciale: la piccola Stormi Webster non va ancora a scuola ma sta già lavorando a un suo "brand segreto". O almeno, così giura mamma Kylie in un video su Youtube, Inside Kylie Cosmetics, in cui parla del suo famoso marchio cosmetico. Uno scherzo? Una "collaborazione" tra mamma e figlia? Nessuno sa rispondere, ma la vera domanda è: perché una bimba di tre dovrebbe anche solo pensarci?

La linea "segreta" della piccola Stormi

La notizia della "baby imprenditrice" è arrivata in un video su Youtube in cui Kylie Jenner, "sorellina" di Kim Kardashian e imprenditrice miliardaria grazie al suo brand di cosmetici, discute con sua madre Kris dei tanti modelli femminili di successo che la piccola Stormi ha avuto intorno crescendo. Stormi frequenta regolarmente gli uffici della mamma, dove ha addirittura una piccola scrivania rosa dove può dedicarsi "agli affari". Quali affari possono occupare il tempo di una bimba che all'età per andare all'asilo. "Sta lanciando un piccolo brand segreto al quale lavora da un po' – spiega prontamente la madre – finalmente siamo pronti a partire". Probabilmente una battuta, ma non è escluso che Kylie voglia coinvolgere la figlia in qualche nuova linea: la bimba è già testimonial della linea Kylie Baby e ha addirittura un ombretto che porta il suo nome, la Stormi Eyeshadow Palette. Speriamo che tra un business plan e l'altro rimanga alla piccola Stormi un po' di tempo per giocare!