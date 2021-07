La festa per gli 11 anni di Matilda Ferragni: torta e regali per il compleanno del cagnolino di Chiara Oggi è una giornata speciale per i Ferragnez ma questa volta Leone e Vittoria non c’entrano nulla: Chiara è stata lieta di celebrare la sua cagnolina Matilda che ha compiuto 11 anni. Per lei ha organizzato una vera e propria festa di compleanno con tanto di torta e regali.

A cura di Valeria Paglionico

Ogni volta che pensiamo ai figli di Chiara Ferragni ci vengono immediatamente in mente Leone e Vittoria ma la verità è che prima di diventare mamma l'influencer aveva già una "primogenita" speciale. Si tratta di Matilda, la cagnolina che le fa compagnia quotidianamente dal 2010 e che viene considerata ormai una vera e propria star. È un bulldog francese, compare spesso nelle Stories dei Ferragnez e possiede anche un profilo social tutto suo che conta quasi 500mila followers. Oggi è il suo compleanno, compie 11 anni e, come da tradizione nella famiglia di Chiara, non poteva che ricevere un mini party casalingo in regalo.

La festa di compleanno per Matilda Ferragni

I cani sono i migliori amici dell'uomo e a dimostrarlo è stata Chiara Ferragni, che ha organizzato una vera e propria festa per gli 11 anni della sua Matilda. Ha chiesto consulenza all'azienda Taxi Pet e si è fatta recapitare a casa un regalo davvero speciale: una maxi torta realizzata dalla pasticceria per cani DoggyeBag. Il dolce è a più piani, è completamente ricoperto di pasta di zucchero ed è decorato con scritte a tema, nastri, confettini, dolcetti per cuccioli e il numero 11 in total pink. Certo, Matilda non è stata immortalata mentre la gustava, ma è chiaro che l'idea è davvero adorabile. Chi ha posato in compagnia della cagnolina? Chiara e i suoi figli Leone e Vittoria (che la considerano una vera e propria sorellina).

Matilda ha fatto da "cupido" tra Chiara e Fedez

Era il 2010 quando Chiara Ferragni ha aperto le porte di casa a Matilda e da allora non se ne è mai più separata (anche se all'anagrafe canina è registrata ancora con il cognome Ferragni-Pozzoli). I fan dei Ferragnez sanno bene che è stata proprio la bulldog francese a fare da "cupido" con Fedez, visto che è diventata protagonista della hit Vorrei ma non posto, il cui testo recita: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John". È stato dopo che la canzone ha raggiunto il successo che Chiara ha accettato di uscire per la prima volta con quello che sarebbe diventato il marito. Ad oggi anche i piccoli di casa Leone e Vittoria la considerano una vera e propria sorellina e non perdono occasione per accarezzarla e coccolarla. Oggi la cagnolina compie 11 anni e, nonostante i piccoli problemi di salute, continua a essere un punto fermo della famiglia Ferragnez.