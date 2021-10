La donna con le gambe più lunghe del mondo diventa modella: l’unicità è sempre straordinaria Diesel ha realizzato una nuova campagna in collaborazione con Guinness World Records, dando spazio a dei modelli speciali. Ognuno di loro ha qualche particolarità fisica o a qualche dote unica, dalle gambe più lunghe del mondo all’apertura di bocca più ampia del globo.

A cura di Valeria Paglionico

La moda sta diventando sempre più inclusiva e non di rado in passerella si vedono modelle e modelli che fino a qualche anno fa sarebbero stati considerati "inadatti" al mondo fashion. Disabili, curvy, con la vitiligine, over 60: le passerelle internazionali si stanno lentamente aprendo a ogni tipo di bellezza, anche se, si sa, i tabù e gli stereotipi sono duri a morire. A dare spazio a delle "rarità" di recente è stato il brand Diesel che, in collaborazione con il Guinness World Records, ha trasformato in top model uomini e donne diventati famosi grazie ai loro corpi straordinari e letteralmente unici.

Diesel è partner del Guinness World Records

Diesel ha lanciato la sua nuova campagna e la cosa particolare è che è all'insegna della rarità. Il marchio è diventato partner di Guinness World Records, dando spazio a dei modelli speciali: ovvero coloro che si sono aggiudicati il Guinness dei primati grazie a qualche particolarità fisica o a qualche dote unica. Si tratta di giovani talenti con corpi straordinari o con meriti rari, capaci di rendere la loro vita un successo semplicemente esaltando quella che sarebbe stata considerata comunemente una diversità. Così facendo Diesel vuole esplorare la provocazione e il divertimento, dando prova del fatto che il "successful living" è personale e si presenta nelle forme più svariate. La gioia si raggiunge in modo inaspettato, basta capire che l'individualità e le capacità di ognuno di noi sono sempre straordinarie.

Samantha Ramsdell, la donna con la piú larga spalancatura di bocca al mondo

I modelli "da record" che posano per Diesel

Chi sono i protagonisti della campagna Diesel? Il primo è Nick Stoeberl della California, meglio conosciuto come l'uomo con la lingua piú lunga del mondo di 10.1 centimetri. Si continua con Maci Currin, la donna con le gambe piú lunghe del mondo (quella sinistra misura 135.27 centimetri, quella destra 134.3 centimetri), Samantha Ramsdell vanta la piú larga spalancatura di bocca al mondo (pari a 6.52 centimetri), Joseph Grisamore ha invece i capelli a punta piú alti del mondo di 129.4 centimetri. Gary Duschl ha creato la catena di carte di gomma da masticare piú lunga del mondo, Jason Barnes è colui che sa fare il maggior numero di rulli di tamburi in un minuto usando una protesi per bacchetta, Edward Niño Hernandez è l'uomo piú piccolo del mondo attualmente in vita (è alto 72.1 centimetri), mentre James Brown ha semplicemente la più grande collezione di aspirapolveri al mondo composta da 322 modelli. Insomma, ognuno di loro ha trovato il modo per essere unico e per passare alla storia, a prova del fatto che ogni persona è incredibile.

