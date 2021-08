La dieta di Kylie Jenner: frutta e acqua di cocco a colazione ma non rinuncia a pasta e biscotti Volete sapere come fa Kylie Jenner a tenersi in forma? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove ha mostrato cosa mangia in una sua giornata tipo. La colazione è a base di frutta e acqua di cocco ma la cosa particolare è che a cena non rinuncia a pasta e biscotti.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a credere che le celebrities seguissero diete rigorosissime e workout super faticosi per vantare un corpo da urlo ma sui social sono moltissime quelle che stanno rivelando i loro piccoli segreti di bellezza assolutamente "normali". L'ultima ad averlo fatto è stata Kylie Jenner, che all'interno delle Stories non ha esitato a mostrare cosa mangia in una sua giornata tipo. Cosa comprende il suo regime alimentare? Se da un lato ci sono cibi super healthy come yogurt, cereali e acqua di cocco, dall'altro non mancano i carboidrati di pasta e biscotti.

La colazione healthy di Kylie Jenner

Kylie Jenner è diventata famosa grazie alla sua silhouette a clessidra e alle sue curve esplosive ma in quanti sanno come fa a tenersi in perfetta forma? Lo ha rivelato su TikTok, dove al termine di un allenamento ha immortalato tutti i cibi mangiati nel corso della giornata. La colazione della sorellina di Kim Kardashian è abbondante ma allo stesso tempo healty. Comincia con uno yogurt con muesli, a cui aggiunge anche mirtilli, fragole e qualche fogliolina di menta. Beve un latte caldo matcha e completa il tutto con dell'acqua di cocco dall'effetto depurativo.

Insalata gourmet a pranzo, pasta a cena

A pranzo si concede semplicemente un'insalata, anche se la rende "gourmet" aggiungendoci mandorle tostate, sesamo, cavolo e un filo d'olio. Per quanto riguarda lo spuntino, opta per qualcosa di leggero come qualche chicco d'uva, mentre per un ulteriore effetto detox beve acqua e limone per tutta la giornata. Non rinuncia agli integratori a base di minerali, così da aumentare la sua forza e la sua resistenza in modo naturale. È stata però la cena ad aver attirato maggiormente l'attenzione dei fan: ha mangiato pasta e formaggio (anche se in una porzione molto ridotta) e ha concluso il tutto con dei biscotti con le gocce di cioccolata fatti in casa. In quanti prenderanno esempio da lei per vantare una silhouette impeccabile?

