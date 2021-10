La colazione di George, Charlotte e Louis: niente merendine, solo frutta e cereali per i Royal Babies Vi siete mai chiesti cosa mangiano i principini inglesi a colazione? Avendo una mamma super healty, sono assolutamente bandite le merendine. George, Charlotte e Louis cominciano la giornata con cibi freschi e sani.

A cura di Valeria Paglionico

In una famiglia bon-ton e legata all'etichetta come la Royal Family i bambini possono mai seguire un regine alimentare "normale"? Assolutamente no e i piccoli di casa Cambridge lo sanno bene, visto che fin dai primi anni di vita seguono delle abitudini molto particolari in cucina. La colazione, ad esempio, ovvero il pasto più importante delle loro giornate, viene curata nei minimi dettagli ed è tutt'altro che "comune". Cosa mangiano George, Charlotte e Louis appena svegli? Niente merendine, biscotti o cibi confezionati come la maggior parte dei coetanei, per loro solo alimenti freschi e sani.

Cosa mangiano i principini al mattino

Kate Middleton ama seguire un'alimentazione sana e, considerando che i suoi figli sono degli eredi al trono, non può che tramandare queste buone abitudini anche a loro. La cosa che in pochi sanno è che la colazione dei bambini è molto particolare e a rivelarlo è stata proprio la mamma in una recente apparizione pubblica. Piuttosto che merendine e latte, amano mangiare mele, frutta e cereali al mattino. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un'imposizione, a differenza dei grandi non sono costretti a rispettare il protocollo. È la madre infatti a spingerli verso delle abitudini super salutari, così che, una volta cresciuti, siano capaci di fare sempre le scelte giuste a tavola.

La colazione healthy di Kate Middleton

Anche la Duchessa di Cambridge non è da meno in fatto di colazione sana. Essendo una cuoca talentuosa, si dà da fare in cucina personalmente anche se avrebbe a disposizione un intero staff reale. Comincia la sua giornata con un frullato ricco di sostanze nutritive, il suo preferito è un mix di cavolo, spirulina, matcha, spinaci, lattuga, coriandolo e mirtilli. Allo smoothie abbina una ciotola di porridge a base di avena. A questo punto Kate è pronta ed energica per affrontare la giornata "reale". Sarà proprio la colazione healthy il segreto della sua forma fisica impeccabile.