"La Caserma" è il nuovo docu-reality di Rai 2 dedicato a un gruppo di ragazzi che abbandonano gli agi della loro quotidianità per darsi agli addestramenti militari. Al di là dei giovani protagonisti, a tenerli in riga ci sono gli istruttori, coloro che si assicurano che seguano con disciplina e determinazione tutti gli allenamenti e le prove imposte. Tra loro c'è solo una donna, si chiama Deborah Colucci e non è stata scelta a caso, visto che la sua professione è proprio quella di atleta professionista. In tv siamo abituati a vederla in tuta mimetica e con i capelli legati ma nella quotidianità il suo aspetto è un tantino differente.

Chi è Deborah Colucci

Deborah Colucci è nata in Basilicata ma fin da giovanissima si è trasferita a Roma, dove ancora oggi vive. È diventata famosa per essere una delle istruttrici militari de La Caserma, il nuovo docu-reality di Rai 1, ma in pochi sanno che anche nella vita "reale" ricopre la stessa carica. È infatti allenatrice militare e atleta, ha partecipato e vinto alla Spartan Race, la tostissime gara in cui ci si sfida su percorsi a ostacoli, dove si è classificata prima nella categoria Sprint e nella Super 13 km. Insomma, dedica tutta la vita alla sua passione per lo sport. Ama viaggiare, ha un cane e il suo motto (riportato anche sui social) è “Dare to believe”, ovvero "Osa credere". Ora nella caserma "televisiva" ha il compito di educare i ragazzi dal punto di vista fisico e militare, mentre gli altri istruttori si assicurano che tutti imparino la disciplina e rispettino le regole.

in foto: Deborah in divisa

Lo stile di Deborah Colucci

Essendo allenatrice e atleta anche nella vita reale, Deborah punta tutto su abiti sportivi anche quando è lontana dalle telecamere. In tv siamo abituati a vederla in una rigorosa e accollatissima tuta mimetica ma sui social osa un po' di più, spaziando tra leggings aderenti e reggiseni sportivi che lasciano l'ombelico in mostra. Quando si allena, tiene sempre i capelli legati in code di cavallo, spesso usa anche delle fasce che le permettono di avere la fronte libera, ma, non appena li scioglie, rivela dei meravigliosi ricci vaporosi che aggiungono un tocco aggressivo alla sua immagine. Insomma, sebbene la sua trasformazione non sia estrema nel passaggio dalla tv alla "vita vera", la differenza è ugualmente impressionante.