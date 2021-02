La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che, sulla scia del successo de Il Collegio, costringe un gruppo di ragazzi a prendere le distanze da tutto ciò che fa parte della loro comune quotidianità, dallo smartphone alle serie tv. Questa volta, però, il contesto è decisamente diverso: i giovani protagonisti non frequentano una scuola del passato ma sono in un campo militare e seguono un addestramento "da aspiranti soldati" sotto il controllo di un apposito team di istruttori. Tra loro c'è anche Simone Cadamuro, un ex militare veneto che fino a qualche tempo fa non avrebbe mai neppure immaginato la carriera televisiva, visto che le sue priorità sono sempre state diverse: ecco com'è nella vita "reale".

Chi è Simone Cadamuro

Simone Cadamuro non ha avuto altre esperienze televisive al di là de La Caserma, ha debuttato nel mondo dello spettacolo proprio con il docu-reality di Rai 2, anche se raggiungere la notorietà non sembra essere la sua priorità. È veneto e, dopo una lunga esperienza come militare, ora lavora in un'azienda che produce vetro. Adora la sua Land Rover Defender, partecipa spesso a delle maratone e la sua passione sono le ciaspolate e le escursioni. Ha due gatti e sui social, dove al momento ha superato i 900 followers, documenta la sua quotidianità fatta di lavoro e gite all'aria aperta. Insomma, le mimetiche e il rigore hanno sempre fatto parte della sua vita, dunque a La Caserma non sta facendo troppa fatica a ricoprire i panni dell'istruttore.

Lo stile di Simone Cadamuro

A differenza de Il Collegio, dove spesso professori e sorveglianti sono degli attori, a La Caserma quasi tutti gli istruttori hanno una carriera militare e sportiva alle loro spalle. È il caso di Simone Cadamuro, che già prima del docu-reality di Rai 2 ha indossato spesso la mimetica, visto che fino a qualche anno fa era un militare. Al di là di qualche foto alle prese con escursioni sulla neve e maratone, posta solo scatti in cui indossa tuta da soldato, elmetto e anfibi. Insomma, è un uomo che ha dedicato la vita al suo lavoro e, a giudicare dai pochissimi followers, non ha alcuna intenzione di dare un seguito alla carriera televisiva. Cambierà idea al termine di La Caserma?