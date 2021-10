La battaglia contro l’acne di Aurora Ramazzotti: “Amo la mia pelle anche quando mi fa soffrire” Aurora Ramazzotti è tornata a parlare della sua battaglia contro l’acne, non avendo paura di mostrarsi per l’ennesima volta “al naturale” con i brufoli sul viso. Ha poi lanciato un importante messaggio sul tema, spiegando di amarsi così com’è anche quando la cosa le ha provocato non poca sofferenza.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è ormai una vera e propria paladina di body positivity: è da quando ha avuto il coraggio di mostrarsi "al naturale" sui social che ha rivelato il suo più grande segreto, ovvero la dura battaglia che da anni combatte contro l'acne. Oggi è tornata a parlare del problema alla pelle che le ha cambiato la vita ma, piuttosto che piangersi addosso, ha pensato bene di mettere in mostra i brufoli per lanciare un importante messaggio sul tema. L'obiettivo? Dare la forza di reagire a tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione.

Il toccante messaggio di Aurora Ramazzotti

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti parla della sua battaglia contro l'acne ma, complici gli incredibili risultati raggiunti negli ultimi mesi, ha deciso di tornare ad affrontare la questione. Dopo aver condiviso due sue foto in primo piano, la prima con il volto ricoperto di brufoli infiammati, l'altra con il viso quasi del tutto "candido", non ha esitato a ringraziare la dottoressa che la sta seguendo, Alice Lastrato. Si è poi scattata un selfie in primo piano, scrivendo nella didascalia: "La pelle cambia. Peggiora, migliora, si stabilizza. C'è chi non dovrà mai fare i conti con l'acne e chi ci rimarrà intrappolato una vita. Io oggi ho imparato a decifrare la mia pelle, ad amarla, curarla, accarezzarla, dedicarle il mio tempo anche quando mi fa soffrire".

Il messaggio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è paladina di body positivity

Che la si ami o la si odi, non importa, Aurora Ramazzotti ha dato un'importante lezione a tutti coloro che credono che le star siano il simbolo della perfezione. La verità è ben diversa: nonostante la notorietà, rimangono delle persone "normali", peccato solo che alcune esagerino con ritocchi, filtri e Photoshop. La figlia di Michelle Hunziker, invece, non ha paura di mostrarsi al naturale, anche se questo significa rivelare i segni dell'acne. In quanti si ritrovano nella sua stessa situazione? Aurora ha dimostrato che non bisogna temere i giudizi, si tratta di un problema più comune di quanto si immagini ma, con pazienza e qualche sacrificio, di sicuro si cominceranno a raccogliere i frutti.