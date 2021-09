Kourtney Kardashian in costume senza filtri: la sorella di Kim mostra la sua bellezza al naturale Kourtney Kardashian è in vacanza con mamma Kris Jenner e, complice il relax, ha deciso di dire addio a filtri e fotoritocco. Sui social non ha avuto paura di mostrarsi “al naturale”, immortalandosi in costume con il corpo “reale” in primo piano.

A cura di Valeria Paglionico

È da oltre un decennio che le sorelle Kardashian sono diventate delle star dei social, hanno raggiunto la notorietà grazie al reality dedicato alla loro famiglia e da allora di strada ne hanno fatta. Ad oggi possono essere considerate tutte influencer e imprenditrici, sono state capaci di costruire veri e propri imperi che portano i loro nomi e, a giudicare dal successo che continuano a riscuotere, il pubblico sentirà parlare ancora per molto di loro. Il dettaglio a cui negli anni non hanno mai rinunciato? La passione per i ritocchi e per i filtri. Nelle ultime ore la più grande, Kourtney, ha deciso di sovvertire le regole, non avendo paura di mostrarsi al naturale.

Le foto di Kourtney Kardashian al naturale

Kourtney Kardashian sta passando qualche giorno di vacanza a Palm Springs a casa di mamma Kris Jenner e, forse complice il relax, ha pensato bene di mostrarsi in una versione inedita. Dimenticate i filtri e il fotoritocco (spesso con qualche piccolo errore), la sorella maggiore di Kim ha deciso di immortalarsi "al naturale". Ha indossato un costume cut-out rosso della collezione Kylie Swim, un modello sgambatissimo con degli audaci tagli sui fianchi e il reggiseno col ferretto che ha messo in risalto la silhouette. Ha poi tenuto i capelli bagnati e il viso libero dal trucco. Nonostante abbia compiuto 42 anni, la maggiore delle sorelle Kardashian vanta una forma fisica impeccabile.

L'addio ai filtri piace ai fan

Il dettaglio che balza subito all'occhio? Rispetto alle solite foto photoshoppate delle sorelle Kardashian, in quelle di Kourtney la vita non è super sottile, le forme non sono esplosive e il costume non calza in modo impeccabile. Nonostante ciò, la 42enne è meravigliosa. I fan della sorella di Kim hanno apprezzato non poco questa sua svolta "al naturale" e sono stati lieti di vedere il suo corpo "reale". "Sembra così sicura di se stessa ora, la adoro", "È una regina naturale", "Bellissima", sono solo alcuni dei commenti degli utenti del web. Visto il successo riscosso, anche Kim, Kylie e le altre decideranno di dire addio ai filtri in futuro?