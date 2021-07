Kitty Spencer, perché al matrimonio non c’era papà Charles (che le avrebbe negato la tiara di Diana) Kitty Spencer ha sposato il 60enne Michael Lewis lo scorso weekend ma alla cerimonia c’era un’assenza che si è fatta sentire, quella di papà Charles Spencer. Il motivo per cui non ha partecipato? Ufficialmente per un problema di salute ma la cosa non spiegherebbe perché alla sposa non è stato permesso di indossare l’iconica tiara di famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Kitty Spencer si è sposata, è convolata a nozze con il magnate sudafricano Michael Lewis, diventando protagonista di una romantica e spettacolare cerimonia in Italia, per la precisione a Frascati. La modella ha sfoggiato quattro diversi abiti da sposa ma è stato il look scelto per il fatidico sì ad aver attirato maggiormente l'attenzione del pubblico, visto che nascondeva un omaggio alla Royal Family. Al di là dell'eleganza, dei brindisi e della location da sogno, il dettaglio che tutti hanno notato è che tra gli invitati non c'era il papà Charles Spencer, il fratello di Lady Diana. La cosa non sarebbe stata casuale e avrebbe costretto la sposa a rinunciare all'iconica tiara di diamanti appartenuta alla compianta zia.

Charles Spencer è rimasto in Gran Bretagna durante le nozze della figlia

Tradizione vuole che alle nozze debba essere il papà ad accompagnare la sposa all'altare ma al matrimonio di Kitty Spencer quest'usanza non è stata rispettata. Al fianco della modella sono apparsi i suoi fratelli Louis e Samuel e il motivo è molto semplice: il papà non c'era. Nel giorno del fatidico sì della figlia il conte Charles non ha esitato a postare su Instagram una foto dei giardini della sua tenuta di Althorp, cosa che ha scatenato la curiosità degli appassionati di intrighi di corte. In molti hanno subito insinuato che dietro questa assenza ci fosse una mancata approvazione di quella relazione (il marito di Kitty è più vecchio di lei di oltre 30 anni) ma, almeno stando all indiscrezioni dei tabloid, il fratello di Diana lo avrebbe fatto per alcuni problemi di salute. Di recente ha infatti avuto un incidente alla spalla.

Il mistero della tiara Spencer

Che si tratta della verità o semplicemente di una scusa, non importa, l'unica cosa certa è che Kitty non ha completato il look di nozze con l'iconica tiara Spencer, la coroncina d'oro e diamanti tramandata di generazione di generazione in famiglia, indossata anche dalla principessa Diana durante il matrimonio con Carlo. Il prezioso diadema è conservato nei forzieri paterni che Charles non ha assolutamente aperto in occasione del grande giorno della figlia. Si sarà trattata di una decisione della sposa o di un'imposizione del suo papà? L'unica cosa certa è che la nipote di Lady D. ha trovato lo stesso il modo per apparire elegantissima e sofisticata proprio come una principessa.