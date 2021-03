Chi non ricorda le mitiche Destiny's Child nel video di "Survivor"? Erano i primi anni 2000 e con i loro look mimetici da "guerriere" spopolarono. Tra micro shorts, crop top, anfibi e bandane (tutto rigorosamente militare), riuscirono a rendere il total camouflage il trend più glamour dell'epoca. Ora che la moda di quel preciso periodo storico sta tornando in voga, ci ha pensato Kim Kardashian a rilanciare l'iconica stampa ispirata al mondo militare. Naturalmente lo ha fatto in un modo super sexy, dando prova del fatto che, sebbene si tratti di una fantasia solitamente legata al mondo dei soldati, può essere declinata anche in una versione provocante e soprattutto cool.

Kim Kardashian con abito e maxi stivali camouflage

Chi se non Kim Kardashian poteva imporre il ritorno di una moda del passato? Nelle ultime ore ha posato sui social con un outfit camouflage all-over, dando prova del fatto che la stampa militare tornerà in gran voga durante la primavera 2021. Si è ispirata a Beyoncé in "Survivor" e ha reinterpretato il suo look militare super sexy. La regina dei social ha sfoggiato un mini abito trasparente di Dior, un modello vintage risalente all'epoca di John Galiano con spalline sottili e maxi scollatura, lo ha abbinato a un paio di stivali cuissardes con il tacco (sempre total camouflage) di Vetements, apparendo sensuale e femminile anche in versione guerriera. In quante prenderanno ispirazione da lei per i loro outfit primaverili?

in foto: Il miniabito è Dior, gli stivali Vetements

Look mimetici: i consigli per seguire il trend

Pantaloni cargo, borse camouflage, top e shorts in verde militare: tutti coloro che sono stati adolescenti negli anni 2000 di sicuro ricorderanno con nostalgia il trend dei look mimetici all-over e saranno stati lieti di vedere Kim Kardashian spopolare con il suo outfit "da guerriera". Durante la stagione Primavera/Estate 2021 ci sarà un gran ritorno della stampa camouflage, anche se per essere fashion e cool bisognerà reinterpretare in un modo tutto nuovo la tendenza del passato. Per indossare la stampa mimetica in modo impeccabile sarebbe bene evitare l'all-over che fa un po' troppo effetto soldato. Meglio, invece, optare per un unico capo camouflage alla volta, dalla camicia alla giacca, fino alla semplice t-shirt, abbinata a qualcosa di monocromatico. Così facendo, si aggiungerà un tocco grintoso e allo stesso tempo cool al proprio stile.