Kim Kardashian è una mamma premurosa e non esita a mostrare con orgoglio i traguardi raggiunti dai 4 figli nati dal matrimonio con Kanye West. A essere finita al centro dell'attenzione degli utenti del web nelle ultime ore è stata la primogenita North, che a soli 7 anni avrebbe già le idee chiare sul suo futuro: vuole diventare pittrice. Nonostante sia ancora una bambina, vanterebbe già un incredibile talento e a dimostrarlo è stato un'opera da lei realizzata nelle ultime settimane. Il dipinto raffigura uno splendido paesaggio naturale e sarebbe così dettagliato e impeccabile da aver insospettito i followers della "regina dei selfie", che non ci hanno pensato su due volte a darle della bugiarda. Come ha reagito la Kardashian? Oltre ad aver difeso con fermezza la figlia, ne ha anche approfittato per rivelare la sua prima "opera d'arte" realizzata qualche anno fa su una borsa di lusso.

La Birkin "personalizzata" da North West

Come ha imparato a dipingere la figlia di Kim Kardashian? Facendo le sue prime prove da pittrice sugli accessori di lusso della mamma. Se i bambini "comuni" cominciano a disegnare su dei normali fogli di carta o al massimo su delle apposite tele, North West lo ha fatto su una Birkin bag di Hermès. La mamma ha infatti mostrato con orgoglio la borsa "pasticciata", decorata dalla bimba in persona con chiazze di colori brillanti e con la riproduzione della sua manina. La cosa che in pochi sanno è che quell'accessorio griffato in tela grigia e pelle marrone ad oggi costa 6.400 euro sul web. Quante sono le mamme disposte ad assecondare il talento dei figli mettendo a "repentaglio" i loro abiti e accessori preferiti? Come si sa, però, Kim non bada a spese, soprattutto quando si parla dei suoi "eredi".

Kim Kardashian difende il talento della figlia North

Da quando la piccola North West ha decorato la Birkin bag della mamma di tempo ne è passato, oggi pare aver affinato moltissimo il suo talento, tanto che in molti hanno accusato mamma Kim di aver spacciato il dipinto di un pittore famoso per un'opera della figlia. Stanca delle polemiche, la Kardashian non ci ha pensato su due volte a intervenire dicendo: "Non giocate con me quando si parla dei miei bambini. Mia figlia sta prendendo lezioni di pittura ad olio e il suo talento e la sua creatività viene incoraggiata e fatta crescere. North ha lavorato duramente sul dipinto, il quale ha richiesto diverse settimane per essere ultimato. Da mamma orgogliosa ho voluto condividere il suo lavoro con tutti". Insomma, North sarebbe una pittrice nata: ora la speranza di Kim è che gli haters smettano di prendere di mira una bambina, creando situazioni imbarazzanti con la loro negatività.