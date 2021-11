Kendall Jenner con l’abito cut out più sexy dell’inverno: il look con underboob e addominali in mostra Kendall Jenner ha stravolto le regole in fatto di dress code da matrimonio: alle nozze dell’amica ha osato in fatto di sensualità con un sexy abito cut-out. I tagli lungo la silhouette erano così “rivelatori” da coprirle a stento i capezzoli.

A cura di Valeria Paglionico

Kendall Jenner ne ha fatta di strada da quando era semplicemente la sorellina minore di Kim Kardashian: ormai non solo vanta milioni di followers sui social ma è anche la modella che guadagna di più al mondo. È proprio su Instagram che non perde occasione per provocare i fan condividendo le foto di tutti i suoi look più audaci. Nelle ultime ore ha dato davvero il meglio di lei in fatto di sensualità, lanciando l'abito più hot dell'Autunno/Inverno 2021-22. La top ha osato con i tagli cut-out "rivelatori", lasciando davvero pochissimo spazio all'immaginazione.

Kendall Jenner, il look da matrimonio "non convenzionale"

Cosa ci fanno insieme Kendall Jenner, Bella Hadid e Hailey Bieber? Sono amiche per la pelle e nelle ultime ore hanno organizzato una reunion in occasione del matrimonio della loro best friend Lauren Perez. Naturalmente hanno documentato tutto sui social, condividendo un selfie di gruppo direttamente dalla toilette della location scelta dall'amica. Tutte hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, anche e è stata la sorella di Kim Kardashian a osare in fatto di sensualità e di originalità. Ha infatti scelto qualcosa di decisamente "non convenzionale": innanzitutto ha puntato sul total black, un colore che solitamente viene "bandito" ai matrimoni, ma la cosa particolare è che ha osato in fatto di "tagli rivelatori".

Kendall Jenner con Bella Hadid e Hailey Bieber

L'abito cut-out di Kendall Jenner

Abbiamo sempre pensato che per un matrimonio un'invitata dovesse indossare abiti lunghi, principeschi e bon-ton ma Kendall Jenner ha stravolto le regole wedding. Al matrimonio dell'amica ha lasciato libero sfogo alla sua sensualità indossando un vestitino nero aderentissimo e super sexy. Si tratta di un modello cut-out della collezione Primavera/Estate 2022 di Mônot, caratterizzato da una serie di tagli rivelatori sulla parte superiore della silhouette. Underboob e addominali in vista: a coprire i capezzoli della modella c'erano solo dei micro pezzetti di tessuto che le hanno permesso di evitare l'incidente hot. In quante avranno il coraggio di osare tanto per una cerimonia di nozze?