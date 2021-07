Ricordate Katie Holmes ai tempi di Dawson's Creek, quando a poco più di 20 anni ricopriva i panni di Joey Potter? Ne è passato di tempo da allora e anche la vita dell'attrice è cambiata in modo radicale. Oggi ha 42 anni, è una star di fama internazionale, una mamma amorevole e alle sue spalle ha un matrimonio finito male con Tom Cruise. Nonostante non ami documentare nei minimi dettagli le sue giornate sui social, ogni volta che ha un impegno lavorativo non può fare a meno di immortalarsi alle prese con i suoi nuovi progetti. Di recente lo ha fatto ancora, mostrandosi in un'inedita versione ginnasta con un "dettaglio di stile" davvero insolito che ha aggiunto un tocco teen alla sua immagine.

Katie Holmes in splendida forma a 42 anni

È un'attrice di successo, un'aspirante stilista, una mamma impegnata e ora Katie Holmes può aggiungere un altro tassello al suo curriculum: sul set di uno shooting fotografico realizzato da David Alexander Flinn si è trasformata in una ginnasta. L'attrice si è date alle acrobazie tra ponti e verticali, dando prova di essere incredibilmente flessibile nonostante gli abiti non troppo confortevoli e i tacchi a spillo. Ha poi documentato tutto con foto e Stories, dimostrando ai fan di non sentire affatto il peso dell'età che avanza. Nonostante abbia raggiunto i 42 anni, continua a essere in splendida forma.

Il nuovo look di Katie Holmes

Per prendere parte al servizio fotografico la Holmes ha sfoggiato un look non propriamente estivo ma allo stesso tempo super glamour. Ha puntato su un completo di pelle nera con top strapless e pantaloni palazzo con delle borchie laterali, completando il tutto con un paio di saldali stringati con il tacco a spillo. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, anche se la vera novità è sul viso. L'attrice si è scattata un selfie nel backstage, rivelando un inedito piercing al naso in pieno stile anni 2000. Si tratterà di qualcosa di temporaneo o di un cambiamento definitivo? L'unica cosa cera al momento è che con questo nuovo look ha fatto sognare tutti i nostalgici.