Katie Holmes da giovane con le sorelle: nella foto del passato si somigliano tutte in modo impressionante Katie Holmes ha riaperto un vecchio album dei ricordi e ha ritrovato una foto di lei da giovanissima in compagnia delle tre sorelle. Oltre a essere praticamente identica a quando ricopriva i panni di Joey, l’attrice ha dimostrato che la bellezza è il tratto distintivo delle donne di casa Holmes.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie più gettonate tra le star? Quella di postare sui social delle foto del passato, così da dimostrare che si è sempre vantata una certa bellezza. L'ultima a essersi aggiunta alla lista è Katie Holmes, che ha riaperto i vecchi album dei ricordi, dando vita a un momento amarcord "familiare". A posare al suo fianco ci sono infatti le tre sorelle, che ad oggi vivono tutte a debita distanza dal mondo dello spettacolo a differenza sua. Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si guarda lo scatto? Da giovanissime le quattro si somigliavano in modo impressionante.

La foto di Katie Holmes prima del successo

Ne è passato di tempo da quando Katie Holmes ha detto addio a Tom Cruise ma la cosa che non è cambiata negli anni è che il divorzio l'ha cambiata, permettendole di dare il via alla sua nuova vita. Lontana dal divo, l'attrice ha ritrovato la felicità, approfittandone per riavvicinarsi alla famiglia. Sarà perché è stata travolta dalla nostalgia o perché semplicemente le è capitato di fare ordine tra i vecchi album di foto, ma la cosa certa è che nelle ultime ore ha postato sui social uno scatto del passato nel quale appare al fianco delle tre sorelle. All'epoca la Holmes era giovanissima (praticamente identica a quando ricopriva i panni di Joey), indossava un tubino beige e vantava lo stesso sorriso raggiante che ancora oggi la contraddistingue.

Katie Holmes presenta le sorelle sui social

Al motto di "Le mie sorelle e io", Katie ha presentato ufficialmente sui social Tamera, Holly e Nancy. Ad oggi hanno rispettivamente 53, 52 e 46 anni e vivono tutte a debita distanza dal mondo dello spettacolo. Su di loro non si sa molto, l'unica cosa certa è che negli anni '90, ovvero nell'epoca in cui è stata scattata la foto, vantavano una bellezza mozzafiato proprio come la sorella minore diventata una diva hollywoodiana. Le quattro hanno lo stesso sorriso, la stessa espressione, gli stessi capelli scuri e fluenti e potrebbero tranquillamente lavorare fianco a fianco nel cinema. Le donne di casa Holmes non sono forse tutte bellissime e adorabili?