Katia Ricciarelli da giovane: le foto dell’ex moglie di Pippi Baudo dagli esordi al GF Vip 6 Katia Ricciarelli è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e, nonostante i 75 anni, dà del filo da torcere ai coinquilini. In quanti ricordano i suoi esordi nella musica lirica, quando non aveva ancora conosciuto l’ex marito Pippo Baudo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando era giovane a oggi.

Katia Ricciarelli, all'anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è una cantante lirica, un'attrice e un personaggio televisivo italiano ed è diventata famosa negli anni '70 dopo aver debuttato come soprano. A renderla nota al grande pubblico, però, è stato il matrimonio con Pippo Baudo durante dal 1986 al 2004 (il divorzio è arrivato ufficialmente tre anni dopo). Oggi Katia è sbarcata al Grande Fratello Vip e, nonostante i 75 anni, dà del filo da torcere ai coinquilini. In quanti la ricordano agli esordi? Ecco le foto che la mostrano da giovane durante i primi anni di carriera.

Le foto della trasformazione di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è nata nel 1946 a Rovigo e fin da piccola ha sempre mostrato una naturale passione per il canto. Dopo aver studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ha debuttato come soprano e da allora non ha mai smesso di avere successo. Com'è cambiata negli anni? Agli esordi aveva meno di 30 anni e vantata una pelle di porcellana e un viso da bambola.

Katia Ricciarelli da giovane

Sebbene ad oggi non abbia perso bellezza e fascino, ora che ha superato i 70 anni comincia ad avere qualche segno del tempo sul volto. Nonostante ciò, sembra non avere alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata: al GF Vip sta dimostrando di essere ancora una donna grintosa e piena di verve.

Katia Ricciarelli nel 1999

Katia Ricciarelli ieri e oggi, da sempre fedele al biondo

I segni dell'età potranno pure cominciare a farsi sentire sul volto di Katia Ricciarelli ma, nonostante il tempo che passa, c'è un dettaglio rimasto decisamente invariato nel corso degli anni: la passione per i capelli biondo platino.

Katia Ricciarelli con i capelli ondulati

La cantante non ha mai stravolto in modo drastico la sua chioma, è sempre rimasta fedele ai tagli corti e al suo colore naturale, il biondo, al quale al massimo ha aggiunto delle sfumature ossigenate. Certo, ha spaziato tra bob portati lisci, pixie cut portati con le punte alzate e acconciature in stile vecchia Hollywood, ma è chiaro che non ha mai amato i colpi di testa. Al termine del GF Vip farà qualche eccezione?