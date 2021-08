Katia Follesa in bikini: la foto in barca rivela la forma fisica smagliante Katia Follesa si sta godendo le vacanze estive al termine di un lungo anno lavorativo e ha approfittato di una giornata in barca per rivelare la sua forma fisica smagliante. La comica ha seguito il trend del bikini total black, apparendo letteralmente raggiante.

A cura di Valeria Paglionico

Agosto è ormai arrivato e sono moltissimi coloro che fin dal primo giorno del mese sono partiti alla volta di splendide mete balneari, così da staccare la spina dalla "normale" routine quotidiana. Le star, però, sono quelle che attirano maggiormente l'attenzione degli utenti dei social con le foto e i video delle loro vacanze, basta spulciare i loro profili per sognare e viaggiare (anche se solo con la mente). A essersi aggiunta alla lista delle "celebrities in viaggio" da qualche giorno è Katia Follesa che, lasciatasi alle spalle il successo di Lol e il programma in radio, si sta godendo il meritato relax. Quale occasione migliore di questa per fotografasi in bikini?

Katia Follesa col costume total black

Katia Follesa è in vacanza in Sardegna, in compagnia della figlia Agata e di un gruppo di amici si è concessa una splendida gita in barca sulle coste dell'isola di Spargi e non ha potuto fare a meno di posare sulla prua in pieno stile diva. La comica si è lasciata immortalare in piedi, con lo sguardo rivolto verso l'infinito e indosso un bikini nero, per la precisione un modello con slip sgambati e reggiseno a fascia. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole scurissimi e ha poi tenuto i capelli biondi legati in una coda di cavallo. Il dettaglio che balza subito all'occhio? L'attrice vanta una forma fisica mozzafiato.

Quanto è dimagrita Katia Follesa

Sono passati mesi da quando Katia Follesa è dimagrita in modo drastico ma ancora oggi non si può fare a meno di rimanere impressionanti dalla sua "nuova silhouette". Se all'inizio erano stati numerosi gli haters che si erano scagliati contro di lei definendola "troppo gnocca" per fare la comica, oggi le cose sono cambiate e in moltissimi vogliono sapere come ha fatto a perdere tanti chili in poco tempo. L'attrice è dimagrita 20 chili associando dieta e attività fisica. Si è fatta seguire da un nutrizionista e da un personal trainer e i risultati sono stati evidenti. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non lo ha fatto semplicemente per una questione estetica, ha abbracciato uno stile di vita sano anche sentirsi in salute, visto che soffre di un problema congenito al cuore.