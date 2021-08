Kate Middleton mamma esigente: come vengono “puniti” George, Charlotte e Louis quando urlano I Cambridge potranno pure far parte della Royal Family inglese ma, una volta lontani dai riflettori, sono delle persone assolutamente “normali”. A dimostrarlo è Kate Middleton che insegna ai figli il motivo per cui non devono mai urlare uno contro l’altra.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton non sono solo tra i membri più in vista della Royal Family, al di là degli impegni ufficiali e dell'importante ruolo che sono tenuti a ricoprire, nella quotidianità si dedicano anche alla loro attività di genitori. Hanno tre figli, gli adorabili George, Charlotte e Louis, con i quali fin dalla nascita hanno provato a comportarsi in modo "normale", così da non rendere la loro infanzia diversa da quella dei coetanei. Così come in ogni famiglia, però, anche in casa Cambridge esistono delle regole ben precise e, nel caso i cui i piccoli disobbediscano, la mamma e il papà non esitano a essere severi e intransigenti.

A Kensington Palace gridare è off-limits

Sulla Royal Family si è detto di tutto ma, nonostante ciò, giorno dopo giorno emergono sempre nuove indiscrezioni. Alla vigilia dell'uscita del libro Finding Freedom 2, firmato dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, sono stati rivelati alcuni dettagli sulla vita di coppia dei Duchi di Cambridge. I due sarebbero molto comprensivi con i bambini ma c'è una cosa ben precisa che hanno il divieto di fare: urlare. Gli autori del volume hanno infatti dichiarato: "Gridare è off-limits. Qualsiasi accenno di urla l’uno contro l’altro viene affrontato allontanandoli. Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e non gridano mai contro di loro".

In arrivo un nuovo libro shock sulla Royal Family

Insomma, a quanto pare tra le mura di Kensington Palace si lotta duramente per evitare ogni tipo di violenza, anche verbale, così che i piccoli capiscano fin da bambini che gli screzi e i malintesi possono essere risolti solo mantenendo la calma. Nel libro Finding Freedom 2 verrà affrontato anche il tema dell'aborto con un riferimento a quanto accaduto a Meghan Markle nel luglio 2020. Presto Buckingham Palace verrà travolto da una nuova bufera? L'unica cosa certa al momento è che le polemiche sembrano essere sempre dietro l'angolo quando si mettono a confronto Cambridge e Sussex.