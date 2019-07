Il torneo di Wimbledon è uno degli eventi più attesi dell'anno in Inghilterra per gli amanti del tennis ed, essendo seguitissimo in ogni parte del mondo, non può non attirare l'attenzione della Royal Family britannica, sempre presente agli appuntamenti di questo calibro. Le gare sono cominciate solo da 24 ore ma, nonostante ciò, i reali hanno già mandato Kate Middleton in rappresentanza, visto che è lei la madrina della manifestazione. Anche se tutti credevano che la prima ad arrivare sarebbe stata Meghan Markle, ormai tornata in pubblico dopo la nascita di Archie, la moglie di William non ha fatto rimpiangere l'assenza della cognata. La principessa ha dimostrato ancora una volta di essere regina di stile, sfoggiando un impeccabile abito scamiciata total white e degli occhiali da sole da diva.

Il look di Kate Middleton al torneo di Wimbledon 2019

Kate Middleton è appassionata di tennis, non a caso è la madrina del torneo di Wimbledon, e non poteva mancare alle gare che sono cominciate ieri. Qualche ora fa ha fatto la sua prima apparizione sugli spalti, incantando tutti con il suo look sofisticato ed elegante. La principessa ha indossato un abito scamiciata color ghiaccio firmato Suzannah, caratterizzato da una gonna svasata alla caviglia e un corpetto plissettato con le maniche corte leggermente a sbuffo e i bottoni blu navi. Per completare il tutto ha scelto una cintura blu che le ha segnato il punto vita, dei décolleté abbinati con il tacco medio di Gianvito Rossi, degli occhiali da sole scuri da vera diva, una minibag di Alexander McQueen e ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati. Insomma, a quanto pare la moglie di William non ha rivali quando si parla di stile, riesce sempre a distinguersi per eleganza, facendo dimenticare a tutti la "rivale" Meghan Markle che di recente è tornata ad apparire in splendida forma in pubblico con ballerine e minigonna.