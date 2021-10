Kate Middleton è sempre più legata alla regina: i dolci gesti dopo il ricovero in ospedale La regina Elisabetta II ha affrontato alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a rimanere una notte in ospedale e a stare in apprensione non sono stati solo i sudditi ma anche i membri della famiglia. Ecco cosa ha fatto Kate Middleton per mostrare il suo sostegno alla sovrana.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati ad associare la regina Elisabetta II all'immagine di una donna seria e rigorosa che da oltre 60 anni viene chiamata a governare il suo regno. Negli ultimi tempi, però, tra le immagini in lacrime dopo la morte del marito Filippo e il breve ricovero in ospedale, ha dimostrato di essere una persona assolutamente "normale" che, come tutti, ha delle comuni debolezze. Per fortuna a sostenerla ci sono i membri della famiglia, anche quelli "acquisiti". È il caso di Kate Middleton, che non ha esitato a offrire il suo aiuto dopo i recenti problemi di salute. Vorrà imparare da Lilibet i segreti per essere una perfetta sovrana?

Come è nato il rapporto speciale tra Kate Middleton e la regina

Kate Middleton e la regina Elisabetta si sono incontrate per la prima volta nel 2008, per la precisione dopo il fidanzamento ufficiale con William durante il matrimonio di Peter Phillips. Le due si trovavano nel parco di Windsor davanti alla cappella di San Giorgio e la futura Duchessa, una volta arrivata di fronte la sovrana, non ha potuto fare a meno di rispettare la tradizione dell'inchino d'esordio. Le due si sono scambiate delle chiacchiere amichevole e un saluto cordiale, a prova del fatto che sono andate d'accordo fin dal primo momento. Ad oggi il rapporto è diventato davvero profondo: è fatto di confidenze, consigli, uscite insieme ed eventi ufficiali fianco a fianco.

La reazione di Kate ai problemi di salute di Elisabetta II

È ormai risaputo che Kate Middleton e la regina siano molto legate ma a darne un'ulteriore prova è stata la reazione della Duchessa ai recenti problemi di salute della monarca. Stando a quanto trapelato dai tabloid britannici, la moglie di William ha spedito alla suocera un enorme mazzo di fiori e, come se non bastasse, ha condiviso con lei una lunga conversazione telefonica. Ora non vede l'ora di poterla riabbracciare, così da concedersi una lunga passeggiata nei giardini di Buckingham Palace in sua compagnia. Sarà la Middleton a prendere il posto di Elisabetta agli eventi istituzionali cancellati dalla sua agenda?