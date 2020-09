La Royal Family è tornata a Kensington Palace dopo aver passato la quarantena e l'intera estate in campagna, per l precisione nella tenuta di Anmer Hall. Fatta eccezione per uno scatto "rubato" tra le strade di Londra che ha visto come protagonisti Kate Middleton e il principe Louis, i piccoli di casa erano rimasti lontani di riflettori. Ora, però, le cose sono cambiate e la dolce famiglia dei Cambridge è apparsa al completo sui social per l'incontro con Sir David Attenborough, che ha fatto visita a palazzo per presentare il suo nuovo documentario "David Attenborough: A Life On Our Planet". Per l'occasione tutti i reali hanno indossato qualcosa di blu, apparendo adorabili in coordinato.

L'abito di jeans di Kate Middleton costa più di mille euro

Kate Middleton ha puntato tutto su un abito di jeans, un modello ampio di Gabriella Hearst con la gonna ampia alla caviglia, il corpetto camicia con le maniche lunghe e una cintura tono su tono che ha segnato il punto vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 1.390 euro, una cifra che non proprio tutti sono disposti a spendere per un semplice vestito autunnale. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté in blu navy di Rupert Sanderson da circa 524 euro e ha tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati.

Il look low-cost della principessa Charlotte

Anche i piccoli di casa non hanno potuto fare a meno di sfoggiare dei look coordinati a quelli della mamma e del papà, da George con i pantaloni in blu navy e la camicia a quadri sui toni dell'azzurro a Louis con i bermuda, i calzettoni e il maglioncino abbinati. La più trendy dei principini era però Charlotte, che ha dato prova di aver ereditato la passione del low-cost e del riciclo dalla Middleton. Ha infatti indossato un abitino blu ardesia di Zara da 23 sterline, ovvero circa 25 euro,e delle sneakers senza lacci in azzurro di Trotters da 32 euro. Il motivo per cui tutti i membri della famiglia Cambridge hanno indossato un capo blu? È un colore regale e rimanda al potere del re.