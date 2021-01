La Royal Family ora ha un membro in più: a casa dei duchi di Cambridge è arrivato un nuovo cagnolino. Lo ha rivelato il sito del Telegraph: Kate Middleton e il principe William avrebbero adottato un nuovo cucciolo a distanza di qualche mese dalla morte del loro precedente cane, il cocker spaniel Lupo. Si tratta di un cucciolo della stessa razza, regalato da James Middleton ai principini George, Charlotte e Louis prima che Lupo morisse. Il nome non è stato reso pubblico ma una fonte vicina alla famiglia ha dichiarato al Daily Mail che "il cucciolo è adorabile e ha conquistato subito la famiglia".

La morte di Lupo e l'arrivo del nuovo cucciolo

Secondo il Telegraph, il nuovo cagnolino sarebbe arrivato in famiglia prima della morte di Lupo. Lo scorso novembre William e Kate avevano dato la notizia della scomparsa del fidato amico a quattro zampe con un post su Instagram, scrivendo: "Ha fatto parte del cuore di questa famiglia per nove anni, ci mancherà moltissimo". L'arrivo di un cucciolo sarebbe stato quindi un modo per rendere meno dolorosa la morte di un compagno fidato, specialmente per i principini. Una fonte vicina alla famiglia ha dichiarato al Mail: "Il nuovo cucciolo è adorabile e ha subito conquistato la famiglia. Erano devastati dopo la morte di Lupo, chiunque abbia un cane può capirlo. Speravano che l'arrivo di un cucciolo avrebbe allietato gli ultimi giorni di Lupo, dandogli compagnia e un po' di energia".

in foto: Il cocker spaniel Lupo, morto a novembre 2020

Il nuovo cucciolo è il "nipotino" del precedente cane

Ma c'è di più: il nuovo cucciolo, di cui ancora non si sa il nome, è letteralmente parte della famiglia. James Middleton ha scelto di regalare a George, Charlotte e Louis un cagnolino nato da uno dei fratelli di cucciolata di Lupo: in altre parole, un "nipotino". Il fratello minore di Kate Middleton ha sempre dichiarato il suo sconfinato amore per i cani: ne ha cinque e spesso li porta a spasso per Londra in bici. Grazie a loro è riuscito a superare alcuni momenti difficili: nessuna sorpresa che abbia pensato a un regalo "speciale" per alleviare la perdita di un fidato compagno di giochi come Lupo.