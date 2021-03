Sono passati più di 2 anni da quando Karl Lagerfeld ha perso la vita, lasciando un vuoto immenso nel mondo della moda, e, nonostante sia stato sostituito da nuovi direttori creativi a capo delle Maison di cui era stilista, è impossibile non sentire la sua mancanza. È stato l'ultimo designer davvero moderno, un uomo che ha riscritto le regole del mondo fashion, diventando simbolo di stile e di eleganza. Ad oggi si torna a parlare di lui ma non per il suo talento, quanto piuttosto per la vecchia ed enorme casa, Villa La Vigie. Sorge al confine tra la Francia e Montecarlo, domina il mar Mediterraneo e, nonostante valga una fortuna, non è stata ereditata da nessun parente alla lontana: l'esecutore testamentario dello stilista si è affidato alla società Sotheby's per metterla all'asta.

Ville La Vigie, la lussuosa casa di Karl Lagerfeld

Si chiama La Vigie ed è l'enorme villa acquistata da Karl Lagerfeld nel 1988. Si tratta di un sofisticato edificio in total white con una meravigliosa vista sul mar Mediterraneo, ha una grandezza pari a 600 metri quadri, conta 6 camere da letto, 4 bagni, una sala da biliardo, una biblioteca e un terrazzo da 237 metri quadri. A circondarla, degli enormi giardini verdeggianti decorati con colonne corinzie, lunghissime scale, fontane e cespugli perfettamente curati. Insomma, è una vera e propria "casa dei sogni" e non sorprende che Chanel l'abbia scelta come location della recente campagna fotografica che vede come protagonista Charlotte Casiraghi.

Lo stilista era appassionato di interior design

Ad accrescere il valore dell'abitazione sono tutti gli elementi d'arredo al suo interno. Karl Lagerfeld era infatti un appassionato di interior design e per tutta la vita ha raccolto pezzi unici dal valore inestimabile, dando vita a una collezione di mobili esclusivi e opere d'arte capaci di attraversare epoche e stili. Sotheby's ora donerà tutto al migliore offerente: l'asta si terrà proprio nella villa monegasca, probabilmente nella seconda metà del 2021, ovvero dopo che il presidente dell'azienda, Pierre Mothes, avrà valutato a quanto ammonta il valore totale dell'abitazione (cosa che richiederebbe almeno due mesi di tempo).