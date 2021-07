Karima Ammar ieri e oggi, com’è cambiata l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi Ricordate Karima di Amici? Era il 2007 quando calcò il palcoscenico del talent di Canale 5 e da allora non ha più abbandonato la musica. In quanti, però, hanno visto una sua foto recente? Ecco com’è cambiata la giovane cantante che partecipò alla sesta edizione della trasmissione.

A cura di Valeria Paglionico

I concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono ormai delle vere e proprie star e non di rado dopo l'esperienza al talent calcano i palcoscenici più ambiti del nostro paese. In quanti ricordano i protagonisti delle prime edizioni? Karina Ammar, ad esempio, era tra le cantanti più brave e talenutose della sesta edizione del programma (andata in onda nel 2007), non a caso, sebbene non abbia ottenuto la vittoria, si è aggiudicata il premio della critica. Che fine ha fatto oggi? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo e per ammirare la sua incedibile trasformazione: ecco le foto che mostrano la sua evoluzione.

Che fine ha fatto Karima di Amici

Era il 2007 quando Karima ha partecipato alla sesta edizione di Amici, all'epoca aveva avuto già due esperienze televisive (entrambe da bambina), la prima a Bravo Bravissimo, la seconda a Domenica In. Si è classificata terza ma, nonostante ciò, non ha abbandonato la musica.

Karima da adolescente

Ha partecipato al Festival di Sanremo con Come in ogni ora, ad Amici – La sfida dei talenti, Tale e Quale Show e a diversi concerti e programmi tv, presentando sul palco album e singoli realizzati anno dopo anno. Al di là del lavoro, ha raggiunto anche un importante traguardo familiare: nel 2014 è diventata mamma della piccola Frida e oggi divide il suo tempo da vita da mamma e impegni professionali.

Karima incinta nel 2013

La trasformazione di Karima da Amici a oggi

Confrontando le foto di ieri e oggi di Karima, è evidente che abbia subito un enorme cambiamento. Ad Amici portava i capelli lunghi e mossi, optava sempre per dei look acqua e sapone e aveva qualche chiletto in più. Oggi sui social appare radicalmente trasformata: ha scelto un taglio cortissimo che mette in risalto i lineamenti del viso, è dimagrita in modo drastico e non perde occasione per rivelare gli addominali scolpiti, frutto di durissimi allenamenti. Insomma, la cantante sembra essere quasi un'altra persona ma non ha perso l'energia, la grinta e il sorriso smagliante che da sempre l'hanno caratterizzata.