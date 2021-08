Kaiser Karl, Disney+ annuncia una serie tv sulla vita dello stilista Karl Lagerfeld The Walt Disney Company ha annunciato una serie sull’enigmatico e visionario stilista, un prodotto Star Original per Disney. Per ora la produzione è avvolta nel più stretto riserbo: si sa che la serie sarà girata in Francia e ripercorrerà le tappe della carriera di Lagerfeld a partire dal 1972, inclusi gli amori e le rivalità personali.

A cura di Beatrice Manca

Lo stilista Karl Lagerfeld è entrato nell'immaginario collettivo come il "Kaiser della moda": codino bianco, occhiali scuri, aria misteriosa e disciplina militare. Scomparso nel 2019, lo stilista di Chanel e Fendi presto diventerà un personaggio di casa Disney: un comunicato di The Walt Disney Company ha annunciato una serie sull’enigmatico e visionario designer, un prodotto Star Original per Disney+. Titolo: "Kaiser Karl". Per ora la produzione è avvolta nel più stretto riserbo, ma tanto è bastato per mandare in visibilio gli appassionati di moda: si sa che la serie sarà prodotta dalla parigina Gaumont e verrà girata in Francia. Lo show sarà composto da sei episodi e si baserà sull’omonima biografia di Raphaëlle Bacqué.

Una serie tv sulla vita di Karl Lagerfeld

Su Karl Lagerfeld – stilista per Fendi e Chanel – sono stati spesi fiumi di inchiostro: lo stile rivoluzionario, le top model da lui lanciate, la vita privata avvolta nel mistero dietro agli impenetrabili occhiali scuri. La serie Disney+ in arrivo però è il primo prodotto "drama" sul leggendario stilista. La storia inizia durante l’estate del 1972 e ripercorre la carriera di Lagerfeld e come ha saputo preservare e innovare il lavoro di Coco Chanel, morta l’anno precedente. La serie analizzerà anche la rivalità tra Lagerfeld e Pierre Bergé, compagno di Yves Saint Laurent, all'epoca lo stilista più influente e acclamato del sistema moda. Ma oltre alla vita professionale, la serie indagherà anche alcuni aspetti privati come la storia d’amore di Lagerfeld con Jacques de Bascher.

Karl Lagerfled con la gatta Choupette

Grande attesa per il casting: chi interpreterà lo stilista? La Disney fa sapere che ulteriori dettagli verranno annunciati nei prossimi mesi. Lo scopo di Kaiser Karl è illuminare un personaggio che ha sempre vissuto (e alimentato) un’aria distaccata e misteriosa. Sullo sfondo, il fermento della moda degli anni ‘70, un sistema a volte ostile e mutevole, in cui Lagerfeld ha dovuto costruire il suo impero. Jan Koeppen, Presidente di The Walt Disney Company EMEA, ha dichiarato: “Riteniamo la storia di Lagerfeld non sia stata davvero valorizzata fino ad ora e non vediamo l'ora di condividerla con il nostro pubblico di Disney+”. Gli appassionati di moda sono già in trepidante attesa