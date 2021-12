Kaia Gerber “ruba” il look a Cindy Crawford: mamma e figlia con lo stesso pull a 30 anni di distanza Kaia Gerber ha “rubato” il look a mamma Cindy Crawford, lo ha fatto per posare in copertina in versione glamour. A 30 anni di distanza ha indossato il suo stesso pull, dando prova di aver ereditato dalla top fascino e bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Kaia Gerber è ormai una delle modelle più richieste del momento: ha debuttato in passerella quando non aveva neppure 18 anni e da allora non ha mai smesso di dimostrare di essere un vero e proprio talento del mondo fashion. Da chi ha ereditato fascino, bellezza e stile? Naturalmente dalla mamma Cindy Crawford, indiscussa icona degli anni '90, nonché una delle super top model diventate iconiche in quel preciso periodo storico. Oggi a prendere il posto di quest'ultima nell'olimpo della moda è proprio la figlia e non sorprende che a 30 anni di distanza abbia imitato uno dei look leggendari di sua mamma.

Il look casual di Kaia Gerber

Cindy Crawford ha fatto la storia della moda e ancora oggi, nonostante abbia 55 anni, continua a essere il simbolo della bellezza e dello stile senza tempo. Chi l'ha sostituita in passerella e sulle copertine internazionali? La figlia Kaia Gerber e, a giudicare dall'ultimo servizio fotografico di cui è diventata protagonista, ha tutte le carte in regola per raggiungere gli stessi risultati della mamma. La Gerber ha posato in versione casual con indosso dei jeans a vita bassa che hanno lasciato l'ombelico in mostra e un maglione blu con la bandiera americana sul petto, un modello leggermente crop firmato Ralph Lauren.

Kaia Gerber "imita" mamma Cindy Crawford

Dove avevamo visto già il pull a stelle e strisce di Kaia? In una cover del magazine Elle risalente al 1994, la cui protagonista era proprio Cindy Crawford. È stata la top in persona a portare l'attenzione sul dettaglio, sui social ha infatti messo le due foto a confronto scrivendo nella didascalia: "La bambina mi ha rubato il look". Oltre al fatto che il maglione continua a essere iconico a 30 anni di distanza, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la bellezza mozzafiato delle due modelle. Mamma e figlia si somigliano in modo impressionante, a differenziarle c'è solo il neo sulla bocca di mamma Cindy, ma per il resto sono l'una la fotocopia dell'altra. Insomma, di fronte queste foto è proprio il caso di dire "Tale madre, tale figlia".