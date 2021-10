Kaia Gerber è regina d’eleganza con l’abito nero scintillante: somiglia sempre più a mamma Cindy Crawford Kaia Gerber ha preso parte al DKMS Gala 2021 e per l’occasione ha puntato tutto su uno scintillante look total black. Si è così riconfermata regina di eleganza e ha dimostrato di somigliare sempre più a mamma Cindy Crawford.

A cura di Valeria Paglionico

Kaia Gerber non può essere più definita semplicemente la figlia di Cindy Crawford, è ormai una delle modelle più famose al mondo, tanto da essere richiesta anche sui più ambiti red carpet internazionali. Nelle ultime ore è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto in occasione del DKMS Gala 2021, dove ha sfilato al fianco di grandi nomi del fashion system, da Vera Wang a Jaime King, fino ad arrivare a Coco Rocha. È stata però lei a spopolare in fatto di eleganza: la figlia della top degli anni '90 ha dimostrato che un look total black è sempre una buona idea quando ci si vuole distinguere per classe, sensualità e stile.

L'eleganza senza tempo dei look total black

Audrey Hepburn ha reso i vestiti neri il suo "marchio di fabbrica", nonché il simbolo dell'eleganza senza tempo, e a quanto pare ancora oggi sono moltissime quelle che non possono fare a meno di imitarla per essere chic e sofisticate senza osare troppo. L'ultima ad aver preso ispirazione dalla diva è stata Kaia Gerber, che per prendere parte alla serata di gala newyorkese ha puntato sul total black, dimostrando che può rivelarsi tutt'altro che banale e spento. Tra una silhouette fasciante, dei dettagli scintillanti e una scollatura generosa, ha incantato tutti con la sua innata sensualità.

Kaia Gerber in Michael Kors

Il vestito di paillettes di Kaia Gerber

Chi ha vestito Kaia Geber sul red carpet del DKMS Gala 2021? Marc Jacobs. La modella ha infatti sfoggiato un lungo e sinuoso abito a siena firmato dallo stilista, un modello tempestato di paillettes tono su tono, leggermente più stretto all'altezza del punto vita, con le spalline stile e una scollatura generosa. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco in total black e dei gioielli scintillanti di Tiffany & Co. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, così da dare vita a uno sbarazzino effetto "finto spettinato". Kaia non sta diventando forse la fotocopia di mamma Cindy Crawford man mano che gli anni passano?