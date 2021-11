Kaia Gerber con la frangia a tendina: il suo nuovo taglio scalato è il must dell’inverno 2022 Kaia Gerber ha cambiato look per un evento di gala a cui ha partecipato con la mamma Cindy Crawford. La modella, da sempre appassionata di tagli corti, ha sfoggiato un caschetto scalato con la frangia a tendina che di sicuro diventerà il must-have dell’inverno 2022.

A cura di Valeria Paglionico

Kaia Gerber non può più essere definita semplicemente la figlia di Cindy Crawford: non solo ha seguito le orme della mamma proprio come tutti si aspettavano ma è riuscita addirittura a "superare il maestro", tanto da essere ormai diventata una delle modelle più richieste al mondo. Corpo mozzafiato, fascino irresistibile, incredibile talento: ogni volta che calca una passerella riesce a lasciare tutti senza parole con la sua bellezza. Oltre a essere icona di splendore, riesce a anche ad avere una certa influenza sulle mode e le tendenze internazionali. A dimostrarlo è il suo ultimo "colpo di testa" che di sicuro diventerà il must dell'inverno 2022.

Il nuovo taglio di Kaia Gerber

Qualche giorno fa, in occasione di un evento mondano a San Francisco, Kaia Gerber ha sfoggiato per la prima volta in pubblico il suo nuovo look. La figlia di Cindy Crawford, da sempre amante dei capelli corti, ha fuso mullet cut e caschetto sfilato, dando vita a un bob scalato in pieno stile anni '70. Ha poi aggiunto un tocco sbarazzino con una frangia a tendina portata leggermente aperta al centro della fronte. Eleganza, sensualità, modernità, ricercatezza: l'acconciatura della giovane modella è eclettica e assolutamente perfetta per tutte coloro che vogliono essere trendy durante l'inverno 2022.

Kaia Gerber in Celine

Kaia Gerber sul red carpet con mamma Cindy Crawford

Il dettaglio che a tanti è sfuggito? Kaia Gerber ha calcato il red carpet in compagnia di mamma Cindy Crawford durante l'evento a cui ha partecipato a San Francisco. Le due hanno puntato su degli outfit coordinati in nero, incantando tutti con la loro bellezza e la loro incredibile somiglianza. La mamma modella ha scelto un abito a righe di paillettes firmato St.John con delle trasparenze audaci lungo tutta la silhouette, la figlia ha preferito un sinuoso vestito di Celine con le spalline sottili e delle ruches sul décolleté. Hanno entrambe guardato dritto in camera con estrema sicurezza e sensualità, dando prova di essere delle modelle nate. In quanti sognano di vederle sfilare fianco a fianco un giorno?

