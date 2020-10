I tatuaggi sono la mania del momento ed è difficilissimo trovare qualcuno che abbia la pelle completamente "candida". Complice la facilità con cui possono essere cancellati attraverso degli appositi trattamenti laser, sono molti quelli che decidono di osare. Nel caso in cui si pentissero, infatti, potrebbero sempre rimediare ai loro errori. Le star sono tra quelli che proprio non riescono a resistere al richiamo del tatuatore e non di rado si servono dei social per mostrare i nuovi disegni realizzati con l'inchiostro indelebile sulla pelle. L'ultimo ad averlo fatto è stato Joe Jonas, che sembra aver dedicato il nuovo tattoo alla moglie Sophie Turner, diventata mamma della sua prima figlia da poche settimane.

Il significato del tatuaggio di Joe Jonas

Il cantante si è rivolto a uno dei tatuatori più famosi di Los Angeles, NAL, che ha realizzato appositamente per lui un disegno tra il sensuale e l'enigmatico. Se lo è fatto imprimere sulla nuca e raffigura un occhio femminile dallo sguardo profondo che guarda attraverso il buco della serratura. Ai fan di Joe è bastato un solo sguardo per capire che quella donna somiglia in modo impressionante alla moglie Sophie Turner, in quel caso il tattoo sarebbe l'ennesima prova dell'amore immenso che prova nei suoi confronti. Certo, si tratta solo di ipotesi, visto che la star non ha né confermato, né smentito ma, considerando che da poco è diventato papà, potrebbe aver sentito la necessità di rendere ancora più indelebile un rapporto tanto profondo. Insomma Joe e Sophie sono più uniti e affiatati che mai: quand'è che mostreranno finalmente ai followers la figlia Willa?