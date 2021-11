Jessica Melena, le foto prima e dopo la chirurgia: com’è cambiata la moglie di Ciro Immobile Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile, i due si sono sposati nel 2014 e da allora non hanno mai smesso di essere innamorati. Com’era la 31enne prima di incontrare il calciatore? Complice un ritocco al seno, è cambiata molto negli anni: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile, il calciatore campano che ha spopolato nella nazionale italiana e che attualmente gioca nella Lazio. È nata nel 1990 e, sebbene sia conosciuta principalmente per il marito "famoso". È proprio con lui che partecipa spesso a diversi programmi tv, sabato 20 novembre, ad esempio, i due saranno a Ballando con le stelle, ricopriranno i panni di ballerini per una notte, anche se attualmente la performance è in forse a causa del recente infortunio del campione. Jessica alle sue spalle ha una carriera da modella oltre che degli studi alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni dell’Università dell’Aquila (che ha poi abbandonato per seguire l'amore). Sui social è molto seguita e non perde occasione per documentare la sua quotidianità tra impegni familiari e professionali. In quanti hanno visto qualche sua foto da giovanissima? Ecco gli scatti che mostrano l'incedibile trasformazione.

La trasformazione di Jessica Melena dal matrimonio ad oggi

Ciro Immobile e Jessica Melena si sono sposati nel 2014 presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, paese d’origine della ragazza, e da allora non si sono mai più lasciati. Sono genitori di 3 bambini, Michela, Giorgia e Mattia, e su Instagram si mostrano spesso innamoratissimi. Com'era la 31enne prima di incontrare il calciatore?

Il matrimonio di Ciro Immobile e Jessica Melena nel 2014

Ha sempre vantato un fascino irresistibile, basti pensare al fatto che partecipava spesso a dei concorsi di bellezza. All'epoca aveva il viso da ragazzina, portava i capelli corti e lisci e il suo seno non era "esplosivo". Il dettaglio che balza subito all'occhio confrontando le foto di ieri e oggi? Nonostante l'avanzare del tempo e le tre gravidanze, vanta una silhouette mozzafiato e degli addominali super scolpiti.

Jessica Melena incinta nel 2015

Jessica Melena è rifatta?

La moglie di Ciro Immobile posta spesso sul suo profilo Instagram foto in costume e in abiti sexy sui social, non esitando a mettere in mostra il corpo da urlo che la contraddistingue. Come fa a tenersi in forma? Pratica regolarmente attività fisica e documenta tutto sui social, dove si lascia immortalare spesso alle prese con squat, affondi ed esercizi ad alta intensità.

Jessica Melena si è rifatta il seno dopo le prime due gravidanze

Confrontando gli scatti del passato con quelli attuali, però, c'è un dettaglio che è cambiato molto negli anni: il décolleté. Le curve esplosive che la caratterizzano non sono tutta "farina del suo sacco": Jessica si è dichiarata favorevole alla chirurgia plastica, tanto non non aver avuto timore nel rivelare di essersi rifatta il seno dopo le due gravidanze dei primi figli Giorgia e Michela.