Nel corso della sua carriera Jessica Biel ha sempre evitato ogni tipo di "colpo di testa" estremo e, fatta eccezione per l'aggiunta di alcune sfumature sui toni del biondo, è sempre rimasta fedele alla stessa acconciatura. È dai tempi di "Settimo cielo" che sfoggia una lunga chioma color nocciola ma di recente le cose sono cambiate. L'attrice moglie di Justin Timberlake ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, chiedendogli un taglio netto. Non ha esitato a mostrarsi sui social a opera finita, lasciando i fan senza parole con la trasformazione. Il motivo per cui lo ha fatto? Non si tratta di una sorta di gesto scaramantico per cominciare al meglio il nuovo anno, quanto piuttosto di una necessità di copione legata al suo nuovo lavoro.

Il nuovo taglio di capelli di Jessica Biel

Jessica Biel è tornata a ricoprire i panni di Lia Haddock nella serie tv "Limetown" ed è stata costretta a cambiare look a causa di alcune precise esigenze di copione. L'attrice ha detto addio ai capelli lunghi e fluenti che da sempre la contraddistinguono ed è passata al taglio più trendy del momento, il caschetto corto e netto. Lei lo porta liscio e con la fila centrale ma, considerando la sua innegabile bellezza, le starebbe benissimo anche con qualche onda appena accennata. Ha lasciato invariato il colore, ovvero la nuance tra il nocciola e il cioccolato, apparendo decisamente più fresca e sbarazzina del solito. Una volta terminate le riprese tornerà all chioma lunga oppure coglierà la palla al balzo per darci un taglio definitivo?

in foto: Jessica Biel col caschetto

Il bob è l'acconciatura must-have dell'inverno 2021

Siete alla ricerca di un taglio sbarazzino per l'inverno 2021? Fareste bene a ispirarvi a Jessica Biel e al suo caschetto corto, un vero e proprio must-have di stagione. A chi sta bene? A tutte coloro che hanno i capelli naturalmente lisci, che non hanno bisogno di phon, piastre o pieghe elaborate per renderlo impeccabile anche di fronte a condizioni meteorologiche avverse. In caso di chioma riccia o mossa, invece, sarebbe bene chiedere un consiglio a un professionista prima di "darci un taglio", così da evitare l'effetto "fungo". Il bob riesce a valorizzare gli zigomi e lo sguardo, soprattutto se portato con la fila centrale, ed è dunque l'ideale per chi vuole mettere in risalto viso e make-up.