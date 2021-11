Jennifer Lopez mostra gli addominali: il look anni ’90 con il tanga borchiato a vista Jennifer Loper è tornata a sorprendere i fan con un look ad alto carico sensuale. Per la recente esibizione alla Rock’n’Roll Hall Of Fame si è ispirata agli anni ’90, sfoggiando un completo mannish con reggiseno e tanga borchiato portati a vista.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è un'indiscussa icona di bellezza che non teme affatto l'età che avanza. Complice la passione per l'attività fisica e lo stile di vita salutare, vanta un corpo da urlo a più di 50 anni e non sorprende che riesce a fare invidia anche alle 20enni. Di recente ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in fatto di splendore: qualche giorno fa si è esibita alla Rock'n'Roll Hall Of Fame accanto a LL Cool e non ci ha pensato su due volte a mettere in mostra gli addominali con un look sensuale e glamour in pieno stile anni '90. Ecco cosa ha indossato sul palco.

J.Lo segue il trend dei pantaloni a vita bassa

Gli anni '90 sono tornati e i trend fashion più gettonati del momento impongono di reinterpretare in modo originale e glamour i capi iconici di quel periodo storico. È proprio quanto fato da J.Lo durante l'esibizione alla Rock'n'Roll Hall Of Fame, dove è apparsa super sensuale in un completo total black dai dettagli scintillanti. Dopo il look tempestato di cristalli, questa volta ha preferito seguire la tendenza mannish con un tailleur di raso nero di Dolce&Gabbana. Ha abbinato dei pantaloni a vita bassa a un blazer over ma la cosa particolare è che ha lasciato la lingerie a vista.

J.Lo in Dolce&Gabbana

Il look anni '90 di Jennifer Lopez

Il tanga borchiato firmato Dolce&Gabbana le usciva dai pantaloni e le ha permesso di mettere ancora più in risalto gli addominali scolpiti. In fatto di reggiseno, invece, ha scelto un modello a triangolo in pizzo e paillettes argentate. Per completare il tutto ha scelto altri due dettagli tipicamente anni '90: il mezzo raccolto con le codine laterali in pieno stile Sailor Moon e la collana choker ricoperta di cristalli silver. Insomma, J.Lo non sente affatto il peso dell'età che avanza e, al di là dell'attività fisica, è lo stile glamour a contribuire a renderla "eternamente giovane".