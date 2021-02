Un abito bianco da vera da principessa, vaporoso e romantico: la cantante Jennifer Lopez ha fatto impazzire i fan postando nelle storie di Instagram una foto in cui è di spalle allo specchio, con i capelli raccolti e un abito da sogno con lo strascico e una profonda scollatura sulla schiena. Finalmente è arrivato il momento di coronare il sogno d'amore con il fidanzato campione di baseball Alex Rodriguez, dopo che per due volte la pandemia ha fatto saltare le nozze? Sono forse le foto delle prove dell'abito? A guardar bene la foto però ci si rende conto che non è stata scattata in un atelier, ma nel camerino di un set cinematografico: l'abito infatti è un costume di scena.

Il mistero dell'abito bianco

La popstar sta girando un nuovo film, "Shotgun Wedding", nella Repubblica Dominicana insieme a Josh Duhamel e Lenny Kravitz. La foto in abito bianco e acconciatura quindi è uno scatto di backstage "rubato" durante le riprese dalle assistenti che si intravedono nello specchio in camerino. Lei stessa aveva svelato l'arcano scrivendo nella storia: "Here we go, #shotgunwedding". Ma quando la foto è andata online è diventata virale: i fan avevano sperato che fosse arrivato finalmente il momento tanto atteso per coronare il sogno d'amore della popstar. La proposta di matrimonio era arrivata nel 2019, ma la pandemia ha cancellato i piani di Rodriguez e JLo, insieme a quelli di moltissime altre coppie. Che il 2021 sia l'anno giusto?