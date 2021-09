Jennifer Lopez, il trucco per essere splendida in palestra: “Non esco mai senza lucidalabbra e mascara” Jennifer Lopez si mostra spesso al termine degli allenamenti praticati e, nonostante la fatica, è sempre splendida. Qual è il suo segreto? Lo ha rivelato in alcuni video condivisi sui social, nei quali ha illustrato la sua beauty routine post-workout.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez potrà pure avere 52 anni ma a quanto pare non sente affatto il peso dell'età che avanza. Sarà perché ha dei buoni geni o perché ha scoperto l'elisir segreto di "eterna giovinezza", ma la cosa certa è che riesce a fare invidia anche alle ventenni con il suo corpo tonico e il suo viso liscio e levigato. Sui social non esita a mostrarsi al naturale ma la cosa che in pochi sanno è che anche negli scatti che sembrano essere acqua e sapone non rinuncia mai al trucco. In un video post-workout postato nelle ultime ore sul suo profilo ha spiegato infatti i piccoli trick che la aiutano a motivarsi e a sentirsi sempre sicura di sé.

La post-workout routine di Jennifer Lopez

J.Lo ha lanciato una linea beauty che porta il suo nome e, piuttosto che ingaggiare modelle e testimonial per sponsorizzare i prodotti, è diventata lei stessa il volto delle collezioni. Non sorprende, dunque, che sul profilo social del brand abbia postato un video in cui illustra la sua "Post-Workout Routine". La popstar ha realizzato un video selfie poco dopo essere tornata dalla palestra, indossa dei leggings e un reggiseno bianco e spiga di usare sempre un latte detergente sul viso a fine allenamento. Il motivo? Così facendo elimina i residui di trucco, di sudore e di sporco.

J.Lo, come trova la motivazione giusta per allenarsi

Sebbene sembri avere il viso libero dal trucco, la verità è ben diversa: come la stessa Lopez ha dichiarato, non esce mai di casa senza un filo di lucidalabbra e di mascara, li usa anche quando sa che si ritroverà a faticare e a sudare in palestra. Come se non bastasse, durante gli allenamenti cura anche i look nei mini dettagli, così da motivarsi e da trovare la determinazione per dare il meglio di lei. Certo, lascia a casa gli abiti da sera e gli accessori glamour, ma è chiaro che anche i completini da palestra nascondono il loro lato trendy. In quante prenderanno esempio da lei per essere splendide durante il workout?