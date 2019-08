Per Jennifer Lopez questo è un anno davvero speciale, non solo ha compito 50 anni, lasciando tutti senza parole con la sua incredibile forma fisica, ha anche portato a termine uno spettacolare tour chiamato "It's My Party", durante il quale ha riproposto tutti i pezzi che l'hanno portata al successo, rendendola una delle leggende del pop. Di recente ha presentato il nuovo film di cui è protagonista, "Hustlers", e, in occasione del photocall per il suo lancio, ha sfoggiato un look inedito. Se fino a qualche giorno fa la star aveva dei capelli lunghissimi grazie alle extension, oggi sfoggia un caschetto sofisticato che sicuramente diventerà must-have nel prossimo autunno.

Jennifer Lopez con il long bob, è il taglio must-have dell'autunno

L'estate è ormai quasi arrivata al termine e le star si stanno preparando per la nuova stagione, proponendo dei look inediti. La prima ad averlo fatto è stata Jennifer Lopez che, dopo aver incantato tutti al party dei 50 anni con abito gold e lunghe extension, ha pensato bene di cambiare in modo radicale acconciatura. Per il photocall tenutosi a Los Angeles per il lancio del suo nuovo film "Hustlers", ha detto addio ai capelli extra long ed è passata a un caschetto corto, netto e sbarazzino, perfetto per rinfrescare la sua immagine. Il long bob della cantante arriva alle spalle, è super raffinato ed è stato illuminato da alcuni riflessi biondo miele. E' così sofisticato che di sicuro con l'arrivo dell'autunno diventerà richiesto nei saloni di bellezza di tutto il mondo. Chi ha firmato il cambio look dell'attrice e popstar? L'hairstylist Chris Appleton, che per primo ha mostrato la trasformazione della 50enne sui social. Insomma, tutte quelle che vogliono ritornare in ufficio più eleganti che mai farebbero bene a puntare sul long bob liscio, dicendo addio alle beach waves sfoggiate in vacanza.