Jennifer Aniston, l’autocontrollo è il segreto della sua forma: sotto stress mangia solo una patatina Come fa Jennifer Aniston a vantare una forma fisica mozzafiato a più di 50 anni? Non si tratta solo di una questione genetica, segue una dieta ben precisa e pratica attività fisica regolarmente. Come se non bastasse, ha un piccolo segreto per evitare ogni tipo di strappo alla regola.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Aniston è una delle star di fama internazionale che sembrano aver scoperto la ricetta segreta dell'elisir di "eterna giovinezza": nonostante abbia 52 anni, continua a vantare una forma fisica mozzafiato, tanto da fare invidia anche alle 20enni. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta solo di una questione genetica, già in passato l'attrice aveva rivelato di seguire una dieta rigorosa per raggiungere dei risultati simili, anche se negli ultimi tempi aveva "allenato la presa" reintroducendo i carboidrati nella sua alimentazione. Ora si è lasciata sfuggire un altro piccolo dettaglio che le permette di avere una silhouette invidiabile a più di 50 anni.

Jennifer Aniston, come evita di mangiare cibo spazzatura

La rivista InStyle ha fatto posare Jennifer Aniston sulla sua copertina di settembre, dedicandole anche diverse pagine del numero con un'intervista esclusiva. La diva non ha potuto fare a meno di parlare della sua incredibile forma fisica, dichiarando di sentirsi "fastidiosa" di tanto in tanto, visto che riesce a mantenere sempre un certo autocontrollo quando si parla di alimentazione. Nei momenti di maggiore stress, ovvero quelli in cui praticamente tutti si concedono qualche strappo alla regola a tavola, lei è capace di evitare ogni tipo di tentazione. Come ci riesce? Si limita a mangiare una sola patatina, dando prova di un'immensa forza di volontà.

L'allenamento 15-15-15 di Jennifer Aniston

Anche quando si parla di alcolici la Aniston ha le idee chiare: beve al massimo 2 o 3 drink, evitando quelli troppo zuccherini ed esotici. I suoi preferiti sono il margarita senza zucchero e il martini liscio. Per quanto riguarda l'attività fisica, invece, ha un metodo ben preciso: si chiama 15-15-15 ed è un circuito ad alta intensità con corsa, step ed esercizi a corpo libero. Ogni ripetizione dura 15 minuti e tra l'una e l'atra non c'è nessuna pausa. Jennifer si allena ogni giorno, le basta stare in movimento anche solo per 10 minuti al giorno per sentirsi in salute ed è proprio in questo modo che riesce a vantare una silhouette da urlo. In quante prenderanno esempio da lei?