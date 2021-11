Jacopo David, chi è il fratello di Damiano dei Maneskin (che gli somiglia in modo impressionante) Damiano David, il cantante dei Maneskin, è ormai un divo di fama internazionale ma, quando si parla della famiglia, preferisce mantenere un certo riserbo. Su Instagram, però, è possibile “scovare” il profilo del fratello Jacopo e il dettaglio che balza subito all’occhio è che i due si somigliano in modo impressionante.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono la band più richiesta del momento: da quando hanno vinto il Festival di Sanremo e l'Eurovision 2021 hanno cominciato a fare il giro del mondo, arrivando addirittura ad aprire il concerto dei Rolling Stones (con tanto di tutine di paillettes a stelle e strisce). Il cantante Damiano David è in assoluto il più amato del gruppo e, se da un lato sul palco non ha freni, quando si parla della sua vita privata preferisce preservare la sua privacy. Sui social non ha nessuna foto con la famiglia ma, nonostante ciò, è legatissimo sia ai genitori che al fratello. Facendo un giro su Instagram, si scova il profilo di quest'ultimo: si chiama Jacopo e gli somiglia in modo impressionante: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Jacopo David

Jacopo David è nato nel 1996 a Roma ed è il fratello maggiore di Damiano dei Maneskin. Ama la sua squadra del cuore, la Roma, ed è fidanzato con una ragazza di nome Alice, con la quale spesso è stato immortalato tra coccole e baci. Non è particolarmente attivo sui social, anche se sul suo profilo conta più di 20.000 followers. Non si sa cosa fa nella vita, sulla questione preferisce mantenere un certo riserbo, anche se la cosa certa è che non vuole "approfittare" della notorietà del fratello per diventare famoso, basti pensare al fatto che sul profilo Instagram ha solo una foto in sua compagnia.

Damiano dei Maneskin e il fratello Jacopo con Francesco Totti

Damiano e Jacopo David sono due gocce d'acqua

Il dettaglio che balza subito all'occhio è l'incredibile somiglianza che accomuna i fratelli David: Jacopo e Damiano hanno la stessa forma del viso, le stesse labbra carnose, lo stesso sguardo profondo, gli stessi capelli. Certo, il frontman dei Maneskin da qualche tempo a questa parte si è tagliato la chioma, mentre Jacopo la porta ancora lunga, ma basta guardarli anche solo per un istante fianco a fianco per capire che sono imparentati. Prima o poi si vedrà Jacopo, il maggiore di casa David, a uno dei tanti concerti dei Maneskin in giro per il mondo?