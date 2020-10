Jennifer Lopez ha compiuto 51 anni pochi mesi fa ma, nonostante l'età che avanza, continua a lasciare tutti senza parole per bellezza e sensualità. Sembra aver scoperto "l'elisir di eterna giovinezza", vanta infatti una forma fisica tanto spettacolare da fare invidia alle ventenni e, come se non bastasse, è anche un'indiscussa icona di stile. Lo ha dimostrato per l'ennesima volta nelle ultime ore, condividendo una foto con indosso il capo must-have dell'autunno, il trench. Lo ha declinato in una versione super hot, dando prova di non avere assolutamente rivali quando si parla di femminilità.

Jennifer Lopez, il sexy look per l'autunno

Avete sempre creduto che il trench fosse un po' troppo classico e bon-ton? Probabilmente non avete visto l'ultimo look per l'autunno di Jennifer Lopez. La popstar ha declinato il capo must-have di stagione in una versione davvero sexy. Ha infatti sfoggiato un trench color cammello, un modello doppio petto con le maniche over lungo fino alle ginocchia ma con dei profondi spacchi laterali, ma la cosa particolare è che sotto non ci ha indossato nulla, mettendo così in risalto le gambe sode e muscolose, distinguendosi per femminilità. Come ha completato l'outfit? Con dei sandali in tinta, un rossetto bordeaux e i capelli extra ricci al naturale.

Come abbinare il trench in modo trendy

Il trench è il capo simbolo dell'autunno e anche in questo 2020 non se ne potrà fare a meno per essere trendy. È unisex, elegante, di classe e può essere declinato nelle più svariate versioni. È il soprabito perfetto per completare un look elegante, dunque può essere portato con il tailleur e i tacchi quando le giornate cominciano a essere fredde, ma può essere abbinato anche a jeans, minigonna, camicia e sneakers bianche, diventando così la massima espressione di uno street style super glamour. Che sia doppio petto, con cintura, lungo, midi, nel classico color cammello o in tonalità più originali, non importa, aggiungerà sempre un tocco bon-ton a ogni tipo di look. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il modello che si adegua di più al proprio stile, certe del fatto che l'effetto "Wow" è assicurato.