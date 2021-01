Chi non ricorda "Love don't cost a thing", la hit con cui Jennifer Lopez ha scalato le classifiche all'inizio degli anni 2000? Era il singolo di lancio di "J.Lo", il suo secondo album pubblicato il 23 gennaio 2001, e ha decretato il successo internazionale dell'artista nei panni di popstar. Tutti coloro che sono stati ragazzini in quegli anni di sicuro non hanno dimenticato il videoclip che accompagnava la canzone, nel quale la star, elegantissima in cappottino bianco e jeans, si disfaceva di tutti i suoi gioielli, così da dimostrare che "L'amore non costa nulla" come recitava il titolo. Oggi, a 20 anni di distanza dal successo, la Lopez ha deciso di riproporre il look diventato ormai iconico ma in una versione moderna, rivisitata e più glamour che mai.

in foto: Jennifer nel video del 2001

Il look iconico di "Love don't cost a thing"

Nel videoclip di "Love don't cost a thing" Jennfer Lopez si "svestiva" di tutti i suoi beni materiali fino a rimanere in intimo, così da dare prova del fatto che l'amore non ha bisogno di regali preziosi o costosi per essere considerato vero e profondo. Nella parte iniziale della clip appariva elegantissima e sofisticata con indosso dei jeans aderenti, un top scollato in raso bianco, un cappottino abbinato e dei maxi occhiali con le lenti sfumate sui toni del beige (come andavano di moda all'epoca). Portava dei vertiginosi a spillo e una serie di collane e catene d'oro allacciate al collo. Dopo essere uscita dalla sua macchina sportiva, però, cominciava a gettare via tutto fino a rimanere in slip e canotta. Nonostante siano passati 20 anni, quel look continua a essere considerato glamour e fashion.

in foto: Jennifer con la t–shirt personalizzata

J.Lo in "Love don't cost a thing" 20 anni dopo

Jennifer Lopez ha celebrato i 20 anni di "Love don't cost a thing", uno dei suoi più grandi successi, e ha pensato bene di approfittarne per riproporre il look iconico del videoclip. Ha sfoggiato la stessa pettinatura semi-raccolta tiratissima sulla fronte, lo stesso cappottino bianco, gli stessi occhiali da sole grossi ma, non appena ha dato il via alla "svestizione", ha rivelato un dettaglio rivisitato davvero trendy. Al posto del top bianco, ha infatti indossato una t-shirt crop in nero decorata con una sua immagine risalente proprio ai primi anni 2000. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sebbene siano passati 20 anni, Jennifer non ha perso la bellezza e l'incredibile forma fisica che da sempre la contraddistinguono. L'outfit "throwback" non ha forse fatto sognare tutti i nostalgici?